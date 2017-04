Journal de campagne | J-21 : les conseils de Tapie à Fillon, Ruquier se paie Poutou et le FN

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 21 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, Tapie conseille François Fillon et Ruquier tance le FN et Philippe Poutou.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce samedi avec l'homme d'affaires Bernard Tapie qui dit ce qu'il ferait à place de François Fillon et l'animateur Laurent Ruquier s'est farci le candidat Philippe Poutou et le porte-parole du FN Florian Philippot.

-

"Une fois élu, je démissionnerais si ma femme était condamnée" — Bernard Tapie à propos de François Fillon

L'homme d'affaires, qui pourrait être renvoyé en correctionnelle dans l'affaire Adidas, s'est entretenu avec le JDD de la candidature de François Fillon. Contacté par un proche du candidat, Bernard Tapie a conseillé : "Moi, je prendrais l'engagement solennel qu'une fois élu, et bénéficiant de l'immunité présidentielle, je démissionnerais si ma femme était condamnée."

-

Philippe Poutou a de nouveau passé un mauvais moment sur le plateau d'On n'est pas couché, sur France 2. Laurant Ruquier et le candidat du NPA ont eu un échange tendu. L'animateur a fait remarquer au candidat qu'il devrait logiquement faire "plus de voix" puisque, selon Philippe Poutou, la même politique est menée d'un gouvernement à l'autre. "Si on avait plus de temps de parole, peut-être qu'on ferait un petit peu plus aussi", a répondu l'intéressé. Ambiance.

⚡️VIDÉO - 1 mois après sa 1ère intervention moquée dans #ONPC, ambiance toujours tendue pour #Poutou sur France 2. #Tweetprécédent pic.twitter.com/CeMIgPuV0c — AlertesNews (@AlertesNews) April 2, 2017

Toujours sur le plateau de ONPC, Florian Philippot a tenté de répondre à la polémique sur Axel Loustau, un proche de Marine Le Pen, pris en photo en effectuant un geste qui ressemble à un salut nazi. Le porte-parole du FN a reproché à l'animateur de France 2 son "esprit militant". "Vous me complimentez !", a répliqué Laurent Ruquier.

-

Benoît Hamon propose que les parlementaires ne puissent pas avoir d'autre revenu que celui lié à leur mandat pour éviter des conflits d'intérêts, dans un entretien avec des électeurs paru dimanche dans Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Pour le candidat socialiste, "l'objectif est de poser une barrière étanche contre toute forme d'influence" et il est important de "rémunérer correctement les élus" car "le but, c'est qu'ils soient indépendants financièrement des lobbys", qu'"ils n'aient pas besoin de faire un autre travail qui les rendrait dépendants de groupes de pression qui feraient en sous-main la loi à leur place". "Comme c'est le cas pour les fonctionnaires, je propose donc que les élus, députés ou sénateurs, ne puissent pas cumuler leur mandat avec un autre revenu", ajoute le candidat. "L'objectif est de poser une barrière étanche contre toute forme d'influence", a-t-il précisé.

-

Les sourds et malentendants veulent comme tout Français participer à l'élection. Ils se sentent délaissés. Sur la forme d'abord, impossible de suivre un débat, et sur le fond. Le handicap, un thème trop peu présent dans la campagne. Reportage de France Bleu Limousin à lire ici.