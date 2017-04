Journal de campagne | J-22: Emmanuel Macron "craint degun", le poisson d'avril de Philippe Poutou, Nicolas Hulot indécis

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 22 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, Macron comme un poisson dans l'eau à Marseille et le canular de Poutou.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce samedi avec Macron qui riposte tous azimuts en prenant l'accent marseillais et Philippe Poutou qui fait un poisson d'avril à la mode en cette saison et le reportage du jour sur Nicolas Hulot qui dit ne toujours pas savoir pour qui voter.

Emmanuel Macron a rencontré, à la surprise générale, le président LR de la région PACA Christian Estrosi avant de répliquer vivement, lors d'un grand meeting à Marseille, à ses rivaux notamment à François Fillon et son "clan", accusés de courir après le FN. Dans un meeting où il s'en est pris, davantage qu'à l'accoutumée, à ses rivaux, le favori des sondages a cependant lancé dans l'après-midi devant 5.000 à 6.000 personnes, selon les organisateurs: "On craint dégun!", expression marseillaise signifiant "on ne craint personne".

Au terme d'un déplacement où il a été confronté à une manifestation hostile de taxis contre le "candidat de l'ubérisation", Emmanuel Macron, supporter de l'OM, s'est rendu au Vélodrome pour le match de Ligue 1 contre Dijon.

J'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection présidentielle et d'apporter mon soutien à Emmanuel Macron." – Philippe Poutou

Philippe Poutou, candidat NPA à l'élection présidentielle, a appelé en ce 1er avril, à voter pour Emmanuel Macron en dressant l'inventaire des raisons pour lesquelles il fallait soutenir le candidat d'En Marche!... "ou pas". Sur sa page Facebook, le candidat-ouvrier s'adresse à ses "amis et camarades" pour les informer qu'il a "décidé de retirer (sa) candidature à l'élection présidentielle et d'apporter (son) soutien à Emmanuel Macron

Autre poisson d'avril : non, François Hollande ne tweete pas avec un pseudo perso. Il s'agissait d'un canular du Nouvel Obs.

A trois semaines du premier tour de la présidentielle, Nicolas Hulot est indécis. L'écologiste, qui vient de lancer "l'appel des solidarités"a fait savoir qu'il hésitait encore entre plusieurs candidats. Entre cœur, raison et conviction, il n'a pas encore tranché.

2.500. Actuellement à La Réunion, Benoît Hamon, obtient une (petite) satisfaction : sa réunion publique, organisée dans la salle François-Mitterrand de Saint-Joseph, a rassemblé entre 2.000 personnes et 3.000 personnes, soit nettement plus qu'Emmanuel Macron la semaine passée (1.500).