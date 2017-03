Journal de campagne | J-27 : Macron est "clean", Marion Maréchal ne sera pas ministre, Hamon piste Fillon en EHPAD

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 27 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, la déclaration de patrimoine de Macron est "propre", entre autres.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce lundi avec la contre-offensive judiciaire du camp Fillon, la déclaration de patrimoine "clean" de Macron et le tacle de Marine Le Pen à sa nièce, pas question de la prendre comme ministre en cas de victoire.

Six responsables du parti Les Républicains ont saisi la justice ce lundi pour des "infractions", commises selon eux par l'exécutif et évoquées dans le livre "Bienvenue Place Beauvau". En ligne de mire : François Hollande, accusé par François Fillon de l'avoir mis sur écoute et d'avoir confié à un "cabinet noir" le soin d'exploiter politiquement les affaires qui le concernent. De quoi énerver Jean-Jacques Urvoas, ministre de la justice.

[Communiqué de #presse]

Le garde des Sceaux @JJUrvoas rappelle le #droit sur les interceptions de communications en matière judiciaire. pic.twitter.com/XZKIHIfrvo — Ministère Justice (@justice_gouv) March 27, 2017

Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai" - Marine Le Pen

Marion Maréchal-Le Pen ne sera pas ministre si sa tante est élue présidente de la République. Dans un entretien à Femme Actuelle, Marine Le Pen écarte cette hypothèse en évoquant des raisons familiales et personnelles. "La place de ma nièce est députée, je ne lui dois rien", explique-t-elle. "Elle est jeune, elle est assez raide, c'est vrai, un peu comme la jeunesse française, la jeunesse française est assez raide, elle se raidit en tout cas", ajoute-t-elle, "elle ne mérite pas cet excès d'opprobre".

La proposition du jour est signée Benoît Hamon : créer une allocation "bien vivre en EHPAD" en fonction des moyens de chacun. Le candidat socialiste est venu donner une visibilité à ses propositions en matière de dépendance en marchant sur les plate-bandes de François Fillon. Il s'est en effet offert une visite de l'EHPAD de Bry-sur-Marne, dans lequel le candidat Les Républicains s'était rendu à l'occasion de L'Émission politique. Une visite non prévue à l'agenda, à la base.

Pour diminuer les factures des familles je créerai une allocation unique « Bien vivre en #EHPAD » proportionnée aux moyens de chacun. pic.twitter.com/oFQJWT1MPb — Benoît Hamon (@benoithamon) March 27, 2017

Objectif de la manœuvre : montrer à quel point le candidat socialiste est à l'écoute, contrairement à l'ex-Premier ministre. La preuve avec ce tweet posté par Jérôme Guedj, porte-parole de Benoît Hamon dans cette campagne.

S'assoir, écouter, respecter, proposer . "Ca change", nous disent nos interlocuteurs qui avaient rencontré Fillon https://t.co/z6KRB8Uvqe — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) March 27, 2017

La Guyane, une île ? L'erreur commise par Emmanuel Macron, en déplacement à La Réunion ce dimanche, n'en finit plus de faire réagir sur le web ce lundi.

#Macron parlant de la #Guyane : “Bloquer le fonctionnement de l'île ne peut être une réponse”.

Réaction en #Guyane ⬇️ pic.twitter.com/fapFPgYqdg — Gasρard Aℓⅰzan (@GaspardAlizan) March 27, 2017

Une petite bourde qui en rappelle une autre, commise en décembre dernier. Emmanuel Macron se rendait alors en Guadeloupe, lorsqu'une photo du candidat avait été postée sur son compte Twitter. On le voyait discuter avec un jeune garçon dans l'avion avec le commentaire suivant : "Avec Mathias, lycéen à Bourg-en-Bresse. Il rejoint sa mère expatriée en Guadeloupe pour Noël". Une erreur qui avait été immédiatement rectifiée par la personne qui gère ses réseaux sociaux.

Je suis allé trop vite, j'ai fait une erreur, et présente mes excuses à ceux qui ont été blessés.

Signé le CM.#ABonEntendeur #CoeurSurVous — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 16, 2016

Alexis Corbière, porte-parole de la France insoumise, a invité Benoît Hamon ce matin à "prendre une tisane" pour se "calmer", en lui reprochant de prêter au mouvement de Jean-Luc Mélenchon une fascination pour le régime de Vladimir Poutine. "Je suis blessé quand Benoît Hamon nous assimile à tout ça. [...] Je veux lui dire +calme toi, prends une tisane, fais ta campagne et, de grâce, respecte l'accord que nous avions de ne pas porter de coups en dessous de la ceinture+".

Circulez, il n'y a rien à voir. C'est la réponse effectuée par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à l'association Anticor, qui avait réclamé que la déclaration de patrimoine d'Emmanuel Macron soit tout particulièrement auscultée, puisqu'elle ne faisait pas état des millions gagnés par le candidat lorsqu'il était banquier Résultat : "aucun élément de nature à remettre en cause le caractère exhaustif, exact et sincère de la déclaration de M. Emmanuel Macron", a répondu la HATVP.

En Meurthe-et-Moselle, les collégiens vont manger 20% de produits issus de l’agriculture locale à la cantine : c’est l’objectif ambitieux que s’est fixé le conseil départemental, afin de favoriser la filière agricole lorraine. Au menu du jour lorsque France Bleu Sud Lorraine s'est attablée avec les enfants : une pintade au cidre d’Alsace, un gratin de butternut, des haricots, un fromage de chèvre frais.

