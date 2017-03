Journal de campagne | J-28 : le camion de Mélenchon, Fillon pense être sur écoute et Macron comparé à "Van Damme"

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 28 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, un camion pour convaincre les électeurs et l'hypothèse d'écoute de Fillon.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce dimanche avec le camion de Jean-Luc Mélenchon pour rallier les électeurs indécis aux quatre coins de la France, "une probabilité extrêmement forte" que François Fillon soit sur écoute et Marine Le Pen qui qualifie Emmanuel Macron de "Jean-Claude Van Damme de la politique".

Ce camion sillonnera la France puis sera rejoint par 7 caravanes pour la campagne "Au tour du peuple"!

Le camion de la France insoumise (LFI), qui parcourra la France pendant un mois, à raison d'une étape par jour, pour rallier les électeurs aux idées de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle, a été dévoilé dimanche après-midi à Rennes, avant le début de son meeting. A l'occasion d'une campagne intitulée "Au tour du peuple", le "camion insoumis" sillonnera 27 villes de France et donnera la parole à des responsables nationaux du mouvement.

L'hypothèse que François Fillon soit sur écoute est une probabilité extrêmement forte" — Eric Ciotti, proche du candidat Les Républicains

"Il n'y aurait pas d'illégalité juridique mais il y aurait une fois de plus un scandale démocratique", a ajouté Eric Ciotti interrogé par Europe 1, CNews et Les Echos. Après avoir dénoncé jeudi soir l'existence d'un "cabinet noir" de l'Elysée, François Fillon a réaffirmé que des "soupçons lourds" pesaient sur le président François Hollande sur les fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires. Une nouvelle attaque de l'exécutif alors que Penelope Fillon - qui est attebdue chez les juges mardi - a dit aux enquêteurs ne "jamais avoir eu de prétentions salariales" selon le JDD.

François Bayrou, soutien d'Emmanuel Macron à la présidentielle, déplore que le candidat de la droite s'enferme dans "la théorie du complot".

En meeting à Lille, Marine Le Pen a raillé en Emmanuel Macron le "Jean-Claude Van Damme de la politique: on ne comprend rien à ce qu'il dit et à ce qu'il veut, mais quand on comprend ce qu'il dit, c'est assez inquiétant".

Autour de l'ancien ministre de l'Economie "s'agglutinent les éclopés du hollandisme", a moqué la candidate du FN, qui peine à trouver des alliés de poids à l'extérieur de son parti.

Benoît Hamon prendra "une initiative pour la reconnaissance de l'État palestinien" s'il est élu président car c'est le seul moyen selon lui "d'assurer la pérennité et la sécurité d'Israël", a-t-il déclaré dimanche sur BFMTV. En 2014, le candidat socialiste a défendu l'adoption par l'Assemblée nationale d'une résolution, non contraignante, invitant le gouvernement à reconnaître l'État palestinien.

Une des clés pour faire tomber l'hostilité, c'est la création d'un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël.

Alors que des voix militent pour un rapprochement entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, le candidat PS a de nouveau rejeté cette hypothèse dimanche soir lors du JT de France 2.

À l'occasion de la présidentielle, que faire pour soulager les retraités précaires ? Beaucoup connaissent des fins de mois difficiles. Pour changer la donne, mettre en place un régime universel ou relever l'âge de départ à la retraite seraient des solutions.

#Alsace "On a trimé 40 ans, on touche 1000€ à 2"

#Alsace "On a trimé 40 ans, on touche 1000€ à 2"

1. François Asselineau a tenu son premier meeting samedi soir à Paris. Près de 5 000 personnes auraient fait le déplacement pour venir écouter le candidat de l'Union populaire républicaine (UPR) au Paris Event Center de La Villette dans le 19e arrondissement, selon les organisateurs.