Journal de campagne | J-29 : Fillon accueilli par des œufs, Marine Le Pen taclée par la ministre des Droits des Femmes

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 29 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, accueil tendu pour Fillon et Le Pen taxée de "féministe fictive".

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce samedi avec François Fillon visé par des œufs lors d'une visite et Marine Le Pen tancée pour sa visite en Russie et sa présumée "attraction pour les présidents brutaux (...) avec les femmes."

François Fillon a reçu un accueil mouvementé ce samedi matin au Pays basque. Le candidat à la présidentielle du parti Les Républicains avait rendez-vous en fin de matinée à Cambo-les-Bains pour rencontrer des agriculteurs. Une cinquantaine de militants l'ont accueilli avec un concert de casseroles et aux cris de "Fillon en prison". Certains lui ont même lancé des œufs.

"Plus ils manifesteront, plus les Français me soutiendront", a commenté, imperturbable, l'ancien Premier ministre. Même séquence... lorsque François Fillon a quitté la table ronde. Une visite qui intervient alors qu'un nouvel épisode s'ajoute après les costumes de luxe : François Fillon s'est fait offrir en 2009, quand il était Premier ministre, une montre de plus de 10.000 euros par un homme d'affaires italo-suisse, Pablo Victor Dana, qui a déclaré vendredi à franceinfo qu'il s'agissait d'un cadeau "absolument désintéressé". Le candidat de la droite préfère visiblement en sourire.

#Fillon: "Ne m'offrez pas de piments, sinon il va falloir déclarer la valeur", ironise le candidat pic.twitter.com/Ns5xBHcji6 — Matthieu Mondoloni (@M_Mondoloni) March 25, 2017

Marine Le Pen a quand même une attraction fatale pour les régimes nationalistes et les présidents brutaux, et en particulier ceux qui sont brutaux avec les femmes"

— Laurence Rossignol, ministre des Droits des Femmes

Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes, a taclé la candidate du FN à la présidentielle Marine Le Pen à propos de la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine : "Marine Le Pen essaie de jouer sur le fait qu'elle est la femme candidate dans cette élection présidentielle et donc d'un certain point de vue de faire un petit clin d’œil aux femmes" mais "elle est allée saluer et apporter (...) sa sympathie à un président qui vient de signer une loi qui dépénalise les violences intrafamiliales, donc les violences faites aux femmes". Avant d'ajouter : "Les compliments qu'elle fait régulièrement à l'égard de Donald Trump dont les propos sexistes sont connus sur toute la planète nous amènent quand même à dire que Marine Le Pen est une féministe fictive. Elle n'est pas une féministe, elle est juste dans une période électorale où elle essaie de séduire les femmes".

Jean-Luc Mélenchon a participé avec des syndicalistes CGT à une action de blocage d'un restaurant McDonald's à Paris, pour protester contre la "rapacité" et la "cupidité" des multinationales et plaider pour une "harmonisation fiscale" européenne. Le candidat de La France insoumise prône une relocalisation des profits" du géant américain, visé pour une plainte pour blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux.

Nous réclamons une relocalisation des profits de #McDo, une augmentation des salaires à 13€ de l’heure et un 13e mois. - Salarié en lutte pic.twitter.com/qrAnLsEtbF — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 25, 2017

C'est rare pour être souligné dans la campagne d'Emmanuel Marcon. Le candidat d'En Marche actuellement à La réunion pour 48 heures de visite n'a pas fait salle comble pour son meeting avec des rangs clairsemés.