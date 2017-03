Journal de campagne | J-31 : Macron et l'argent disparu, l'appel aux citoyens de Hulot, une "sieste" pour Hamon

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 31 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, Macron et son patrimoine, Marine Le Pen et ses comptes approximatifs, etc.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce jeudi avec les explications de Macron sur son patrimoine, les promesses d'économies approximatives de Marine Le Pen, un appel citoyen à la solidarité, entre autres.

-

Macron, un ex-banquier millionnaire chez Rothschild ? Ce n'est pas ce qui transparaît au vu de la déclaration de patrimoine rendue publique mercredi soir, et c'est ce qui intrigue beaucoup les internautes. "J'ai payé beaucoup d'impôts et des charges sociales [...] et ai effectué des travaux importants qui ont conduit à revaloriser la maison de mon épouse au Touquet et mon appartement à Paris", a expliqué l'intéressé à France Bleu et LCP pour expliquer le fait que l'argent a en partie disparu.

- @EmmanuelMacron détaille son patrimoine : "J'ai été assujetti à l'ISF en 2016 pour une somme de 1500 €" #QDMethode pic.twitter.com/fJC3f2AHE0 — LCP (@LCP) March 23, 2017

L'association Anticor a annoncé le 13 mars avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) pour lui demander "de vérifier le caractère exhaustif, exact et sincère" de la déclaration de patrimoine du candidat à la présidentielle Emmanuel Macron.

-

96 milliards d'euros. Marine Le Pen a affirmé ce jeudi matin sur BFMTV qu'elle comptait réaliser 96 milliards d'économies sur le prochain quinquennat, si elle était élue. Des économies réalisées "sur la gestion de la Sécurité sociale, sur la fraude sociale et l'évasion fiscale, sur l'Union européenne, sur l'immigration, sur la réforme institutionnelle et sur la délinquance", précise son programme. Problème : ce document parle seulement de... 60 milliards d'économies.

Une incohérence qui n'a pas manqué de faire réagir. Exemple avec ce tweet railleur du porte-parole d'Emmanuel Macron, Benjamin Griveaux.

.@MLP_officiel annonce 96 Mds€ d'économies ce matin et 60 Mds€ sur son site...une toute petite erreur de 36 Mds€, une paille !! #amateurisme — Griveaux Benjamin (@BGriveaux) March 23, 2017

-

L'ambition du jour est plutôt élevée et symbolique : "insuffler un supplément d'âme dans cette campagne". Et ce n'est pas un candidat qui la porte mais Nicolas Hulot, en collaboration avec 80 associations dont Emmaüs.

Ils ont lancé ce jeudi sur France Inter un "appel des solidarités" et invitent le plus grand nombre de citoyens à y adhérer. Chacun citoyen est invité à signer l'appel sur le site www.appel-des-solidarites.fr ou gratuitement par SMS au 32321 en tapant le mot "Présent". La démarche de ces organisations environnementales, de lutte contre la pauvreté ou les discriminations, vise à pousser les politiques à faire de la solidarité la pierre angulaire de leurs actions.

#RepondonsPresent sur https://t.co/RitYV8wbKV pour plus de solidarités économique et fiscale, avec la nature, les sans voix, les + démunies. pic.twitter.com/hc9q8KMf5v — RepondonsPresent (@RepondonsP) March 23, 2017

-

J'ai dit à Benoît : prends une chambre d'hôtel et fais une sieste !" - Yannick Jadot

Un peu fatigué, le candidat PS ? À l'issue des 3h30 du débat télévisé de lundi, bon nombre d'observateurs avaient constaté que Benoît Hamon semblait un brin émoussé, le teint blafard et le regard fatigué. Selon un indiscret du Point, l'écologiste Yannick Jadot, qui a choisi de le rallier, lui a donc conseillé de se reposer un peu plus. "Les trucs à quatre visites par jour, c'est pas possible", lui a-t-il notamment fait remarquer. Le magazine précise que son équipe de campagne envisage d'alléger un peu son agenda.

-

La solidarité pour lutter contre l'insécurité ? Dans de nombreuses communes de Moselle, ce sont désormais vos voisins qui surveillent votre logement contre les cambrioleurs, via un dispositif mis sur pied avec la gendarmerie. Une surveillance citoyenne entrée en vigueur début mars.

► Découvrir l'intégralité du reportage