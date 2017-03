Journal de campagne | J-33 : les yeux rougis de Hamon, un ralliement fort en symbole pour Macron, saccage à Grenoble

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 33 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord quotidien. Aujourd'hui, un Hamon tristoune et un ralliement symbolique pour Macron.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce mardi avec le carton plein de TF1 lundi soir, le ralliement de la secrétaire d'Etat Barbara Pompili à Macron, et l'émotion de Hamon à l'évocation de la mort d'Henri Emmanuelli.

-

9,8 millions. TF1 a réalisé un carton d'audience avec le premier débat d'avant-premier tour dans l'histoire de la Ve République. La chaîne a réuni 9,8 millions de téléspectateurs malgré les 3h30 d'échanges ce lundi soir (soit 48% de part d'audience), avec un pic à 11,5 millions.

Pour avoir été aussi nombreux à nous suivre (9,8 millions de téléspectateurs) et pour vos nombreux messages pendant #LeGrandDebat : MERCI !😃 pic.twitter.com/HJPWTCIchX — TF1 Le JT (@TF1LeJT) March 21, 2017

À titre de comparaison, le débat du 13 octobre entre les candidats à la primaire de la droite et du centre, sur TF1, avait rassemblé 5,6 millions de spectateurs. Le 12 janvier, ils étaient 3,8 millions à regarder le premier débat de la primaire à gauche, toujours sur TF1.

-

-

J'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet et donc à la candidature d'Emmanuel Macron" - Barbara Pompili

Le ralliement n'est pas forcément le plus spectaculaire, mais le symbole a son importance. En sa qualité de secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Barbara Pompili est en effet le premier membre du gouvernement à rejoindre le candidat d'En Marche! dans la course à l'Élysée. Plus tard dans la journée, c'est un proche conseiller de François Hollande qui a annoncé son soutien à Emmanuel Macron, Bernard Poignant.

-

En déplacement à Bruxelles, où il a notamment rencontré le président de la Commission européenne Jean-Claude Junker, Benoît Hamon avait la tête ailleurs et le regard perdu. Touché par la mort d'Henri Emmanuelli, le candidat socialiste a rendu hommage à "un frère en politique". Lui aussi tenant de l'aile gauche du PS, il avait d'ailleurs revendiqué cette filiation dimanche après-midi lors de son grand meeting à Bercy, citant Henri Emmanuelli parmi des "femmes et des hommes qui vous apprennent [...] qu'il faut toujours se battre pour ses idées et qu'il ne faut jamais oublier pour qui on se bat". Henri Emmanuelli soutenait officiellement Benoît Hamon dans cette campagne.

-

-

Qui en veut aux permanences de parti à Grenoble ? Celle du parti Les Républicains (LR) a été la cible de dégradations et de tags dans la nuit de lundi à mardi, la quatrième fois en quelques mois. Le Parti socialiste a "condamné" ce saccage et apporté "sa totale solidarité républicaine", rappelant que sa permanence avait également subi "quatorze attaques" dans la même ville et avait même été, en mai, la cible de coups de feu.

-

La vidéo n'est pas nouvelle mais depuis sa mise en ligne le 5 février, elle s'était surtout attirée des moqueries. Dans ce clip de campagne, on y voit Marine Le Pen sur les côtes morbihannaises, au bord de falaises ou sur des plages. La candidate du Front national y retrace sa vie et les principes politiques qu'elle veut défendre, le tout avec une musique digne d'un film américain en fond. Problème : le Télégramme affirme ce mardi que le Conservatoire du Littoral du Morbihan n'a pas été tenu au courant du tournage. Or une autorisation préalable est pourtant obligatoire. De quoi énerver certains élus locaux.