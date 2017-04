Journal de campagne | J-4 : Fillon "trollé" chez Deezer, Hamon investit "Répu", Poutou et son drôle de clip

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 6 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, un déplacement perturbé pour Fillon et un dernier grand meeting parisien pour Hamon.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce mercredi avec Poutou qui se met en scène dans un clip curieux, les messages laissés à Fillon chez Deezer, ou encore le grand meeting parisien de Hamon. Entre autres.

-

20.000

Désormais loin derrière le quatuor de tête dans les sondages, Benoît Hamon rassemblait une dernière fois ses soutiens à Paris. Objectif : ramener à lui des électeurs socialistes tentés de voter "utile", pour Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon. Sur la très symbolique Place de la République, ce dernier meeting a rassemblé 20.000 personnes, d'après le candidat.

La Batucada part du QG pour rejoindre la place de la République ! #NotreRepublique pic.twitter.com/ilyMrZs3L7 — Benoît Hamon (@benoithamon) April 19, 2017

-

Les clips de campagne sont parfois savoureux. Et l'équipe de campagne de Philippe Poutou n'est pas la moins inventive. Après avoir parodié "On n'est pas couché", l'émission de Laurent Ruquier, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste s'attaque à un militant "raciste" dans une vidéo réalisée sur un marché et mise en ligne il y a deux jours. "Ouverture des frontières", "stop au délit de faciès", "droit de vote des étrangers", lance Philippe Poutou à son adversaire qui encaisse les coups comme s'ils étaient réels, au milieu d'un foule survoltée. À sa place, on aurait terminé par ceci :

-

Le buzz du jour est parti de l'annulation de la visite prévue à Paris, au sein de l'École 42, par François Fillon et Alain Juppé. Selon RTL, le candidat craignait un accueil hostile, avec blagues potaches et protestations de certains étudiants scolarisés dans cette école, créée par Xavier Niel. "Rien à voir", ont démenti la direction et l'entourage de François Fillon : étant donné les menaces actuelles d'attentat, les exigences de sécurité n'étaient pas remplies. Fillon et Juppé se rabattent donc sur la visite d'un autre acteur français du web, Deezer, pour être donc plus tranquilles.

Raté. Les journalistes présents sur place se sont aperçus que certains salariés de l'entreprise avaient tenu à laisser quelques messages à l'attention du candidat, avec un mot-clé commun régulièrement utilisé depuis quelques semaines et qui connaît un certain succès sur les réseaux sociaux : #RendsLargent.

Un fond d'écran chez @DeezerFR. Mais qu'est-ce que cela peut bien signifier ? #Fillon pic.twitter.com/oIHzvW9sdk — Augustin Lefebvre (@AugustinLef) April 19, 2017

Chez #Deezer, des "Rends l'argent" s'affichaient sur les écrans. Les télés ont été éteintes avant que #Fillon n'entre dans la pièce. pic.twitter.com/XKIrN1Dlv4 — Ellen Salvi (@ellensalvi) April 19, 2017

-

Des "Monsieur, Madame" à la place des candidats, à Montpellier. - EFIX

Les affiches électorales sont souvent l'objet de toutes sortes de dégradations, de parodies ou de détournements. Nouvel exemple ce mercredi, où un street artist propose aux Montpelliérains de voter pour "Monsieur Rêve", "Madame Bonheur" ou "Monsieur Grincheux". Efix ne dit pas à qui correspond chacun des personnages de la célèbre série créée par Roger Hargreaves. À vous d'attribuer les rôles...

-

L'info du jour, c'est que Jean-Luc Mélenchon a dégainé son arme fatale dans la dernière ligne droite. Le candidat France insoumise a en effet reçu un soutien pour le moins inattendu ce mercredi : celui de Danny Glover, célèbre coéquipier de Mel Gibson dans "L'Arme fatale 1, 2, 3 et 4". L'acteur américain a publié un tweet qui renvoie vers une pétition en anglais.

Join our call for a progressive presidential candidate in France! First round choice in #franceelections is crucial https://t.co/UtBqLtYP8G — Danny Glover (@mrdannyglover) April 19, 2017

Cette dernière appelle à voter pour le candidat de gauche le mieux placé, pour "ne pas répéter la tragédie Clinton vs Trump". "Ces dernières semaines, le candidat progressiste Jean-Luc Mélenchon n'a cessé de grimper dans les sondages et est désormais perçu comme un concurrent sérieux dans la course présidentielle. Les sondages montrent aussi que s'il se retrouvait face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen au second tour, Jean-Luc Mélenchon l'emporterait très largement", écrivent les signataires de cette pétition mise en ligne ce mercredi et qui avait recueilli à la mi-journée 4.000 signatures. "Thanks for your support", lui a en tout cas répondu Jean-Luc Mélenchon.

-

Madame le Pen, vous nous avez demandé de retirer le drapeau européen qui devait figurer derrière vous" - Gilles Bouleau, TF1

Marine Le Pen était l'invitée de TF1, mardi soir. Mais elle avait posé une condition pour participer à l'émission : que le drapeau européen disparaisse du plateau, où il figurait en bonne place. Le présentateur, Gilles Bouleau, a souhaité en faire part aux téléspectateurs lors de la prise d'antenne. Un geste symbolique puisque la candidate du Front national propose, dans son programme, d'organiser un référendum sur la sortie de l'euro, en cas de victoire.

Dans un entretien au mensuel Causeur (article payant) d'avril, Marine Le Pen disait également sa volonté "d'interdire le drapeau européen sur les bâtiments officiels". Drapeau qui a d'ailleurs été retiré du fronton de plusieurs mairies frontistes françaises. "Vous allez voir, on va bientôt ranger au placard votre torchon oligarchique", a de son côté écrit le vice-président du FN Florian Philippot, par ailleurs euro-député, dans une conversation avec la Commission européenne sur Twitter ce mercredi.

Si si, vous allez voir, on va bientôt ranger au placard votre torchon oligarchique 😉. Vive le drapeau 🇫🇷! https://t.co/RzhDMGCnNN — Florian Philippot (@f_philippot) April 19, 2017

-

France Bleu Isère s'est attaquée au mystère des affiches qui ne collent pas, à Massieu. Depuis lundi et le début de la campagne officielle, les colleurs s'activent pour recouvrir les panneaux. Mais rien n'y fait, ces dernières glissent, se décollent et finissent inlassablement au sol. Faut-il y voir un symbole ? La ville est-elle victime d'une malédiction ? Et surtout, à quoi faut-il attribuer ce phénomène ? Mystère mystère...

INSOLITE - On a tout essayé à Massieu : les affiches des candidats à la #Presidentielle2017 ne collent pas !

→ https://t.co/tt1rupoyAe pic.twitter.com/oQFfJfm2IP — France Bleu Isère (@bleu_isere) April 19, 2017

