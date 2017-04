Journal de campagne | J-5 : Le Pen muscle son discours sur l'immigration, un décolleté "met en forme" Lassalle

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 6 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, Marine Le Pen qui durcit son discours sur l'immigration, un attentat déjoué, etc.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce mardi avec l’arrestation de deux hommes soupçonnés de préparer une attaque contre un candidat, de nouvelles propositions en matière d'immigration pour Marine Le Pen, et une admiratrice de Jean Lassalle entreprenante.

.

-

Jusqu'ici discret, le thème du terrorisme a fait irruption dans cette campagne présidentielle, avec l'arrestation de deux hommes à Marseille. Présentés par les autorités comme deux "radicalisés" susceptibles de passer à l'acte "dans les tout prochains jours", les deux suspects avaient été signalés aux services de sécurité des candidats.

Ces derniers ont réagi au fil de la journée. Notamment François Fillon, dont la sécurité a été renforcée ces derniers jours avec la présence de tireurs d'élites et de membres du Raid lors de ses réunions publiques."Cela ne me fera pas reculer d'un centimètre carré", a prévenu le candidat Les Républicains. Emmanuel Macron a de son côté félicité les policiers et a appelé au "rassemblement". "C'est un défi qui appelle plus que tout autre au rassemblement, car les terroristes ne souhaitent rien d'autre que notre division", a-t-il estimé.

-

Marine Le Pen proposait jusqu'à maintenant de ramener le solde migratoire annuel à 10.000. Mais lundi soir au Zénith de Paris, alors que les sondages se tassent pour elle ces derniers jours, la candidate du Front national a musclé son discours en annonçant un moratoire. "Dans l'attente de la mise en oeuvre des mesures qui vont permettre d'obtenir ce solde de 10.000, je ferai un moratoire sur les visas longue durée qui va durer quelques semaines et permettre de savoir où on en est", a-t-elle précisé ce mardi sur RTL. En clair : impossible d'obtenir un titre de séjour tant que le moratoire sera en vigueur.

En ligne de mire, les entrants issus de l'immigration légale, et qui bénéficient notamment du "regroupement familial", dans des proportions que Marine Le Pen juge "considérables". La présidente du Front national a également listé d'autres mesures qu'elle souhaite prendre dans l'immédiat en cas d'élection. Parmi celles-ci, une autre proposition qui ne figurait pas dans ses 144 engagements présidentiels : le "rappel des réservistes car je compte rétablir les frontières immédiatement après mon arrivée au pouvoir".

-

15

Chaque candidat aura quinze minutes. La dernière émission politique d'envergure réunissant les onze candidats avant le premier tour a été officiellement confirmée par France Télévisions. Elle sera diffusée jeudi à 20h, sur France 2. Les candidats seront questionnés, un par un, par David Pujadas et Léa Salamé. Chaque entretien durera donc quinze minutes, et chacun aura également droit à une carte blanche pour évoquer le thème de son choix.

[CP] Présidentielle 2017, 15 minutes pour convaincre en direct sur @France2tv dès 20h. Partenariat @franceinter https://t.co/Qcrwhrz8ah — France Télévisions (@Francetele) April 18, 2017

L'organisation de cette émission, censée à la base être un débat, est problématique depuis plusieurs semaines. Plusieurs candidats avaient souligné qu'ils ne souhaitaient pas participer à une émission de ce type, risquée à quelques jours du premier tour. La direction de France 2 semble donc avoir trouvé un compromis. Reste que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) semblait, dans l'après-midi, n'avoir toujours pas l'assurance que les onze candidats avaient donné leur accord.

-

C'est le retour du retour. Nicolas Sarkozy est l'auteur de la vidéo du jour. Non pas que la vidéo en elle-même soit exceptionnelle, mais l'ex-chef de l'État, qui ne s'était pas beaucoup exprimé depuis la primaire perdue, a pris la parole ce mardi. Nicolas Sarkozy a en effet publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Le message est simple : rassemblez-vous derrière François Fillon. Mercredi, c'est Alain Juppé qui pourrait à son tour donner un coup de pouce au candidat Les Républicains, en s'affichant avec lui sur le terrain. À suivre...

Dimanche prochain je vous demande de vous rassembler derrière @FrancoisFillon. - NS pic.twitter.com/4snnf2wfRm — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) April 18, 2017

-

« Tu vas me mettre en forme avant le discours, toi ! »

— Jean Lassalle, 15 avril 2017@HugoClement #Quotidien pic.twitter.com/Dk0M6Z3UBk — Quotidien (@Qofficiel) April 17, 2017

La séquence date certes de samedi dernier, mais elle circule et fait le bonheur des réseaux sociaux depuis lundi soir. Sur les images diffusées par l'émission "Quotidien", Jean Lassalle prend la pose avec des admiratrices dans le Puy-de-Dôme. À la clé, un échange surréaliste sur le décolleté de l'une d'entre elles.

-

-

Après François Fillon, c'est Benoît Hamon qui s'est plié au jeu de la "Foire aux questions" via Snapchat. Pas de lunettes de soleil violettes pour le candidat socialiste, mais un filtre fait de fleurs pour marquer son attachement à l'écologie et au "flower power". Mais aussi des réponses sérieuses, car si le support est fun sur la forme, il permet également aux candidats de parler un peu de fond.

-

Il vaut mieux une soupe bien chaude à du pain rassis" - Un SMS envoyé à Nicolas Dupont-Aignan

À force de lui demander, on finira par les (a)voir. De nouveau interrogé sur les mystérieux SMS envoyés par le camp Fillon, Nicolas Dupont-Aignan (NDA) en a dit un peu plus ce mardi sur franceinfo. D'abord décrits comme "ahurissants" par le candidat Debout la France, ces textos étaient constitués de menaces et de propositions peu honnêtes, selon NDA. "Ce sont des menaces et, comment dire, la volonté de m'acheter", a-t-il expliqué, sous-entendant que le camp Fillon lui avait promis un poste en cas de retrait. "Il y avait même une phrase extraordinaire : 'il vaut mieux une soupe bien chaude à du pain rassis'", a-t-il conclu.

-

Ils sont la dynamique économique des centre-villes : les commerçants font pourtant grise mine dans la plupart des villes moyennes comme au Havre (Seine-Maritime). Avec des charges élevées et une concurrence accrue d'internet et des centres commerciaux : qu'attendent-ils du prochain Président ?

► Découvrir le reportage de France Bleu Normandie