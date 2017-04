Journal de campagne | J-6 : Macron abat sa carte "people" à Bercy, Fillon ne pourra rien faire pour le "prix du kebab"

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 9 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, dernier meeting parisien pour Macron, Fillon la joue cool sur Snapchat, entre autres.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce lundi avec le meeting géant de Macron à Bercy, la péniche insoumise de Jean-Luc Mélenchon, l'interview décontractée de François Fillon, et un message venu d'outre-Atlantique.

-

20.000

C'était l'un des derniers rendez-vous majeurs de la campagne d'Emmanuel Macron : le candidat En Marche! organisait ce lundi après-midi un grand meeting à l'Accor Hotel Arena de Paris Bercy. La salle était pleine et ce sont selon l'équipe du candidat 20.000 personnes qui ont assisté à la prise de parole de l'intéressé. Parmi elles, de nombreux "people", tels que Stéphane Bern, Pierre Arditi, Mourad Boudjellal, Yohan Cabaye, Vincent Lindon, Line Renaud, Catherine Lara, Marjane Satrapi, etc. Cette carte des "people" est souvent abattue par les candidats dans la dernière ligne droite, et notamment lors des meetings parisiens. C'était le cas pour Nicolas Sarkozy et François Hollande en 2012.

-

Jean-Luc Mélenchon s'est adressé aux militants en plusieurs endroits de Paris, depuis sa péniche. © AFP - Alain Jocard

Il n'est pas encore président de la République, mais il était capitaine de péniche pour cette journée de lundi. Entre Macron et Le Pen, qui ont respectivement loué Bercy et le Zénith ce lundi, Mélenchon s'est offert un meeting parisien itinérant en péniche. Sa Péniche insoumise a navigué de Bobigny à la Bibliothèque François Mitterrand, avec plusieurs arrêts et autant de prises de parole prévues devant les supporters rassemblés sur les quais.

L'écluse ! Une nouvelle voie s'ouvre à nous, et au bout du tunnel, viennent les jours heureux, et le goût du bonheur #PenicheInsoumise pic.twitter.com/74fUs3y8zG — JLM 2017 (@jlm_2017) April 17, 2017

-

L'info du jour est placée sous le signe de l'auto-scoop. Et c'est Emmanuel Macron qui est devenu spécialiste en la matière, après avoir évoqué lui-même les rumeurs sur sa prétendue homosexualité il y a quelques mois. Le candidat En Marche! a prévenu ce lundi sur BFMTV que de "fausses informations" allaient être diffusées dans cette dernière ligne droite. "Certains de mes adversaires politiques ont décidé de propager de fausses informations, vous allez entendre dire 'il a un compte caché dans un paradis fiscal, il a de l'argent caché à tel ou tel endroit, c'est totalement faux'", a averti Emmanuel Macron.

Pour sa défense, le candidat a souhaité faire une "opération transparence" sur ses revenus et les interrogations qu'ils suscitent. Depuis sa démission du gouvernement en 2016, il assure qu'il vit des droits d'auteur de son livre "Révolution" (environ 250.000 euros).

Exercice de transparence avec vous sur ma déclaration de patrimoine. #BourdinDirect pic.twitter.com/JmMBWilTtS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 17, 2017

Il est également revenu sur son patrimoine. C'est un peu long mais c'est la première fois que le candidat est entré dans les détails. "Entre 2009 et 2014" - année de son entrée au gouvernement comme ministre de l'Economie - "j'ai gagné un peu plus de trois millions d'euros, j'ai payé 1,4 million d'impôts (...) Il est resté 1,9 million sur ces six années", a-t-il commencé .Sur cette somme, il affirme avoir remboursé des emprunts à hauteur de 500.000 euros, fait pour 100.000 euros de travaux à Paris et pour 300.000 euros de travaux dans la maison de famille de sa femme au Touquet. Une somme, a-t-il expliqué, qui n'apparaît pas dans sa déclaration de patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), cette maison appartenant à son épouse.

Emmanuel Macron a terminé en déclarant qu'il avait "à la fin de cette période 270.000 euros d'épargne" et avait donc "consommé pendant ces années environ 700.000 euros de vie courante".

-

François Fillon est un candidat cool. C'est le message envoyé ce lundi par le candidat Les Républicains, qui s'est plié ce lundi à l'exercice de l'interview Snapchat. À la clé, une "story" dans laquelle il répond aux questions des internautes, et évoque le "prix du kebab", le retour de Karim Benzema en équipe de France, et fait part aux internautes de son goût pour les lunettes à verres violets, donc.

-

La proposition du jour est signée Nicolas Dupont-Aignan. Il en a déjà parlé mais a expliqué dimanche soir sur TF1 que ce serait sa première, en cas de victoire : "imposer le casier judiciaire vierge pour tout candidat à une élection".

"Je n'accepte pas que dans notre pays on puisse avoir été condamné et être élu de la République", a déclaré le candidat de Debout la France, "si on veut en finir avec la corruption, le discrédit, la salissure, il faut faire un grand ménage".

-

Le buzz du jour prend racine dans une vidéo mise en ligne ce dimanche, dans laquelle le célèbre présentateur d'un talk-show américain (Last Week Tonight) s'adresse directement aux Français, en français, pour leur demander de "ne pas déconner" ("Don't fuck up"), et donc de ne pas voter pour Marine Le Pen. "L'Angleterre et l'Amérique ont déconné", estime John Oliver, d'origine britannique, en faisant référence au Brexit et à Donald Trump,"vous valez mieux que ça". La vidéo totalisait lundi après-midi près de 800.000 vues.

► à partir de 15 minutes dans la vidéo :

-

"Je suis absolument convaincu d'être au second tour". C'est François Fillon qui a partagé cette conviction lors de son meeting niçois. "Je ne regarde pas les sondages (...) Les sondages se trompent tout le temps et vous continuez à les regarder", a-t-il dit aux journalistes. Le candidat de la droite était accompagné de Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été sifflé par une partie de la salle.