Journal de campagne | J-9 : ces 500.000 électeurs qui ont reçu deux cartes, les slogans chocs de "Jésus 2017"

Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 23 avril, soit dans 9 jours. Pendant cette dernière ligne droite, France Bleu vous présente l'essentiel de la campagne dans un journal de bord. Aujourd'hui, le bug des doubles cartes électorales, les militants de Jésus, entre autres.

Que s'est-il passé ces dernières heures dans la course à l'Élysée ? Le journal de campagne de France Bleu sera là chaque jour pour vous en livrer l'essentiel. Ce carnet de bord se poursuit ce vendredi avec notre reportage chez les militants de "Jésus 2017", l'immunité parlementaire de Marine Le Pen menacée en sursis et ces électeurs qui pourront potentiellement voter deux fois.

-

Pâques oblige, nous avons suivi les supporters de... Jésus ! Dans les rues de Grenoble, les jeunes catholiques de IsèreAnybody? font un peu de prosélytisme avec humour, en profitant de la campagne pour vanter les mérites de leur candidat préféré. Ils disposent pour cela de tout le kit du parfait militant : tracts, clip de campagne, tshirts. Sans hésiter, la palme du meilleur slogan est décernée à "Son casier est vierge, sa mère aussi".

VIDÉO - À Grenoble, des jeunes catholiques font campagne pour leur candidat, Jésus 2017 https://t.co/1qIdYGJGvy pic.twitter.com/o6AJpJgk43 — France Bleu (@francebleu) April 14, 2017

► Découvrir le reportage de France Bleu Isère

-

Campagne et affaires continuent de se téléscoper. Ce vendredi, on a appris que la justice française avait demandé au Parlement européen de lever l'immunité parlementaire de Marine Le Pen. La candidate du Front national, par ailleurs eurodéputée, est en effet visée par une enquête sur des soupçons d'emplois fictifs occupés par certains de ses assistants parlementaires. Mais l'immunité la protège, et lui avait notamment permis de ne pas se rendre à la convocation des juges, début mars.

"Circulez, il n'y a rien à voir", a réagi en substance l'intéressée sur franceinfo. "C'est normal, c'est la procédure classique", a-t-elle en effet estimé, "je ne suis pas étonnée".

-

Vous avez choisi votre femme par défaut ou par amour ?" - Nicolas Dupont-Aignan

Sans doute un chouia préparée, la question posée par Nicolas Dupont-Aignan à Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV n'en a pas moins le mérite d'être efficace. Le message du candidat de Debout la France : ne votez pas utile, votez par conviction.

Nicolas Dupont-Aignan a profité de l'interview pour révéler qu'il avait été approché par l'entourage de François Fillon. Ces derniers lui demandaient de se retirer, explique-t-il, en échange de propositions "ahurissantes", notamment faites par SMS.

-

1

François Fillon, au cours d'un déplacement éclair d'une heure à Perpignan, a observé une minute de silence en hommage aux harkis. Ce déplacement dans les Pyrénées-Orientales n'est pas anodin pour le candidat Les Républicains, qui tente de reconquérir un électorat de droite qui a tendance à voter Front national ces dernières années dans la région. François Fillon a ainsi devancé Marine Le Pen, qui tiendra un meeting à Perpignan ce samedi.

François Fillon avec le maire de Perpignan. © Radio France - Stéfane Pocher

-

L'image du jour est une métaphore, signée Maxime Le Forestier. À neuf jours du premier tour, le chanteur a en effet dévoilé une nouvelle chanson, intitulée "La Vieille Dame". Il y chante les doutes et faiblesses de cette femme âgée qui a "des trous dans son histoire" et "dans sa mémoire", et évoque"tous les galants qui sonnent à sa porte", l'un "le pire des salauds", l'autre "juste un gigolo", qui viennent "distraire la vieille dame tous les cinq ans".

-

Existe-t-il une catégorie d'électeurs privilégiés, qui pourront voter deux fois au premier tour, deux fois au second tour ? Les cartes électorales arrivent dans les boîtes aux lettres depuis plusieurs jours, et certains s'étonnent en effet d'en recevoir deux exemplaires, censés leur permettre de voter dans deux bureaux différents, parfois très éloignés l'un de l'autre.

J'ai reçu DEUX cartes d'électeurs. Une chez moi et une chez mes parents (je n'habite plus chez mes parents depuis 14 ans). 😶 — Florent Guerlain (@ff_ff) April 5, 2017

J'ai authentiquement reçu deux cartes d'électeur pour deux bureaux de vote différents: — Dr Durian (@ten0fiv) April 8, 2017

Un bug administratif est à l'origine de ce phénomène, qui pourrait concerner jusqu'à 500.000 électeurs, selon un rapport de l'Inspection générale de l'administration datant de 2014. Lors d'une nouvelle inscription après un déménagement, la mairie doit normalement prévenir l'INSEE. L'institut statistique est ensuite censé envoyer la demande de radiation à l'ancienne commune. Mais force est de constater qu'il y a manifestement de la déperdition d'informations. Techniquement, les électeurs pourraient donc voter deux fois, avec le risque de se voir sanctionner : la loi prévoit une peine de six mois à deux ans de prison et une amende de 15.000 euros.

-

Dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux, Jean Lassalle peaufine son style en s'adressant de façon très "directe" aux Français, finissant même par tutoyer son audience. Avec un argument massue : "Si tu veux continuer à t’emmerder dans le plus beau pays du monde, [...] eh bien tu peux voter pour eux".