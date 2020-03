Journal des élections municipales : beaucoup de Lavallois décidés à aller voter malgré le coronavirus

Après les annonces d'Emmanuel Macron ce jeudi 12 mars, les mesures pour faire face au coronavirus ont été renforcées. Malgré tout, les élections municipales des 15 et 22 mars sont maintenues. A Laval, les électeurs vont-ils se mobiliser malgré l'épidémie ? Nous leur avons posé la question.

L'inconnue de ce scrutin des municipales 2020, c'est clairement l'abstention avec ces électeurs qui n'iront pas voter par peur du coronavirus. Il y en aurait un sur cinq dans cette situation selon un sondage publié ce jeudi 12 mars pour franceinfo et le Figaro.

Malgré tout, c'est trois électeurs sur cinq qui comptent bien se rendre aux urnes ces 15 et 22 mars et qui ne sont pas inquiets. Beaucoup de Lavallois sont dans cet état d'esprit, c'est ce que nous avons constaté.

J'irai voter, en respectant des précautions. Je vais laisser de l'espace avec les autres, et puis j'aurai mon crayon, j'en ai toujours un dans mon sac

Certains vont s'adapter et prévoient d'aller voter vers midi quand c'est plus calme. D'autres, plus rares, préfèrent ne prendre aucun risque :

Moi, j'irai mais ma femme n'ira pas car elle est malade. Elle est un peu inquiète

Des Lavallois qui soutiennent donc le maintien de ces élections municipales :

Ils ont bien fait, il faut du renouveau, des élections

Certains estiment qu'elles n'ont pas été reportées car cela aurait été trop compliqué, et aussi que c'est avant tout un choix politique.

Le Premier ministre a d'ailleurs précisé ce vendredi 13 mars que le gouvernement a la conviction qu'il peut organiser le premier et le second tour de ces municipales dans de bonnes conditions.