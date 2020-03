Journal des élections municipales : santé et désert médical au coeur de la campagne à Mayenne

La santé est au coeur de ces élections municipales avec la problématique de la désertification médicale dans notre département. Et puis, il y a aussi les doutes, les craintes et les angoisses autour de l'avenir de l'hôpital public. C'est le cas à Mayenne. La maternité a fermé pendant 2 semaines au début de l'année dernière. Les urgences ont failli connaître le même sort lors de l'été 2019 parce qu'il manquait des médecins selon l'Agence Régionale de Santé. L'établissement voit passer, dans ce service, 24.000 personnes chaque année. Et le maire a un rôle à jouer en tant que président du Conseil de surveillance.

Qu'attendent les habitants de Mayenne de leur prochain maire pour leur centre hospitalier ? Reportage d'Aurore Richard.

Pour ces élections municipales à Mayenne, il y a quatre listes à départager : une liste de gauche menée par le socialiste Jean-Pierre Le Scornet, une autre pilotée par le conseiller municipal Jean-Claude Lavandier, Josselin Chouzy investi par la République en Marche, une liste sans étiquette conduite par Adrien Mottais, membre du parti centriste UDI.

LE CHIFFRE DU JOUR : 4615

Les dépôts de candidatures sont terminés depuis jeudi dernier. 242 communes en Mayenne et 4615 personnes sont candidates, moins qu'en 2014. Sur les 75 communes de plus de 1000 habitants, 50 n'ont qu'une seule liste. 22 autres auront le choix entre 2 listes. Il y a 3 listes à St-Jean sur Mayenne, 4 à Mayenne et 5 à Laval.