Journées d'été EE-LV : la maire de Poitiers et la députée Lisa Belluco présentes malgré la polémique Médine

La polémique autour du rappeur Médine gonfle dans les rangs des écologistes. Connu pour des propos antisémites, l'artiste français a été i nvité aux journées d'été du parti Europe Écologie-Les Verts ces 24, 25 et 26 août 2023. Si plusieurs élus écologistes ont préféré boycotté l'événement politique, la maire de Poitiers, Léonore Moncond'huy, et la députée de la première circonscription de la Vienne, Lisa Belluco, ont décidé de se rendre aux journées d'été de leur parti.

L’association poitevine "Mémoire & Vérité", qui dénonce les idées négationnistes et révisionnistes, avait pourtant adressé un courrier aux deux élues, en début de semaine, pour s’insurger de l'invitation du rappeur Médine à cette réunion de rentrée des écologistes. L'association avait notamment évoqué l es propos antisémites du rappeur à l'encontre de l'essayiste Rachel Khan , juive et fille de déportés. Dans un tweet, il l'avait qualifiée de "resKHANpée", avant de présenter ses excuses par la suite. "Ses excuses, manifestement insincères et de circonstance, ne changent rien au dérapage", avait insisté l'association dans son courrier.

"Une attaque contre les valeurs de la république"

L'ancien maire de Poitiers, Alain Claeys, membre du conseil municipal, a vivement critiqué la décision de Léonore Moncond'huy et de Lisa Belluco de se rendre aux journées d'été de leur parti, contrairement au maire de Bordeaux et au maire de Strasbourg qui ont choisi de boycotter l'événement . "C'est une attaque contre les valeurs de la République. L'antisémitisme est puni par la loi. Quelles que soient les explications, c'est inacceptable. On a tous combattu Jean-Marie Le Pen quand il a tenu ce genre de propos. La lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ça ne se négocie pas !"

Dans un communiqué adressé au président de l'association "Mémoire & Vérité", publié ce jeudi 24 août, la députée Lisa Belluco et la maire de Poitiers affirment que "l'antisémitisme doit être combattu sans relâche" et que "l'invitation de Médine est une erreur". Au Havre, le rappeur est censé prendre part ce jeudi à une discussion intitulée "la force de la culture face à la culture de la force" avec la secrétaire nationale d'EE-LV, Marine Tondelier. L'artiste est également convié à la rentrée de La France insoumise samedi, à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme.