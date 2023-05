Journée de l'Europe : Emmanuel Macron vante la capacité de l'Union à "protéger des crises"

"L'Europe nous a protégés des crises", affirme ce mardi Emmanuel Macron dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, à l'occasion de la journée de l'Europe célébrée ce 9 mai. Cette date commémore en effet la déclaration de Robert Schuman le 9 mai 1950, considérée comme texte fondateur de la construction européenne. À cette occasion, le président de la République française se présente comme un "européen convaincu, déterminé et fier", indique franceinfo , qui s'est procuré la lettre en avant-première.

"Le continent le plus écologique, le plus exigeant sur le numérique, qui défend nos valeurs démocratiques et humaines"

S'il reconnaît que l'Europe a pu être critiquée "pour sa lenteur et son éloignement" par le passé, Emmanuel Macron met en avant sa faculté à agir "vite et fort en solidarité". Il salue la capacité des Européens à s'unir face aux différentes crises économiques, sanitaires ou encore écologiques. Emmanuel Macron affirme ainsi que "l'Europe va nous permettre de créer des emplois, de la sécurité, de l'ordre dans un monde de périls". Il considère justement que l'Europe représente "la solidarité, des emplois verts, une protection et un levier face aux changements du monde". "Nous sommes en train de bâtir le continent le plus écologique, le plus exigeant sur le numérique, celui qui défend partout nos valeurs démocratiques et humaines", se félicite Emmanuel Macron.

Crises sanitaire, économiques, aide à l'Ukraine et indépendance

"Nos démocraties ont sur prendre les dispositions nécessaires pour protéger nos compatriotes les plus fragiles" durant la pandémie de Covid-19, se targue-t-il. Il salue notamment l'esprit d'ouverture des sociétés européennes qui "ont pu faire appel à la science pour développer, produire et donner des vaccins au monde entier".

Emmanuel Macron évoque par ailleurs "la crise économique" entraînée par la pandémie et ses confinements, mettant en avant le "plan de relance commun unique dans l'Histoire".

Le chef de l'État revient par ailleurs sur la guerre en Ukraine et "la réponse commune" apportée par l'Europe et l'aide envoyée à l'Ukraine qui, insiste-t-il "résiste et ira, par son propre courage, jusqu'à la victoire". "Nous avons tiré un trait sur la dépendance européenne aux énergies fossiles russes", affirme Emmanuel Macron.

Il insiste justement sur l'indépendance européenne et revient par exemple sur la "quarantaine de projets de production d'hydrogène lancés en Europe, dont un quart en France". Selon le président de la République, "la part européenne sur le marché mondial des semi-conducteurs aura doublé d'ici 2030, pour atteindre 20%" et "la France exportera des batteries électriques en 2027", alors que le pays "était pleinement dépendants en 2017".

Ambition climatique

Emmanuel Macron est convaincu que l'Europe "nous permettra de relever les défis de l'avenir", du fait notamment de sa "plus haute ambition climatique". Il soutient que les émissions de carbone "auront diminué de 55% en 2030", avant d'atteindre "en 2050 la neutralité carbone". Pour s'assurer d'une transition écologique menée "avec solidarité et équité", un "fonds de transition juste" est débloqué avec un montant de "59 milliards d'euros pour un accompagnement social de la transition". Il souligne également la "taxe carbone aux frontières" qui prévoit que "les producteurs étrangers qui exportent vers l'Union européenne soient soumis aux mêmes exigences environnementales que nos producteurs européens".

Innovation et encadrement du numérique

Le président de la République évoque enfin les innovations numériques et l'encadrement mis en place par l'Europe. Citant la "protection des données personnelles, la modération des contenus en ligne, la lutte contre la désinformation, l'équité concurrentielle, les échanges de crypto-monnaies", Emmanuel Macron affirme que "l'Union européenne" a non seulement "pris les devants" mais montre aussi "la voie à suivre au reste du monde".