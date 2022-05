A l'occasion de la 72e journée de l'Europe ce 9 mai, la présidente de la Commission Européenne Ursula Van der Leyen présentera à la mi-journée le rapport issu de la consultation citoyenne pour simplifier le fonctionnement de l'Union et rendre plus transparentes les décisions.

Journée de l'Europe : l'UE présente ses pistes pour rendre les décisions plus transparentes

Emmanuel Macron et Ursula Van der Leyen seront à Strasbourg à l'occasion de la présentation du rapport sur la consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe.

La règle du vote à l'unanimité dans l'Union Européenne passera-t-elle le printemps ? La mesure figure en tout cas dans la liste des propositions formulées par la "Conférence pour l’avenir de l’Europe", une consultation citoyenne menée depuis un an par l'Union pour tenter de simplifier le fonctionnement des institutions et rendre les décisions plus transparentes. La présidente de la commission Ursula Van der Leyen remettra le rapport final aux trois institutions (Conseil, Commission, Parlement) ce lundi 9 mai, date de la 72e journée de l'Europe, à la mi-journée devant le Parlement européen à Strasbourg. En tant que Président du Conseil de l'Union Européenne, Emmanuel Macron prendra la parole pour conclure la conférence vers 13h30, avant de prendre la direction de Berlin pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection le 24 avril.

Au total, la plateforme mise en ligne par l'UE a permis de recueillir près de 19 000 idées sur l'avenir de l'Europe, pour 49 retenues dans le texte final. Parmi les propositions, on peut citer l'ajout de l'énergie ou de la santé dans les politiques communes, la possibilité donnée au Parlement de voter des lois, renforcer les pouvoirs de la Commission sur les sujets de défense...

La fin du droit de veto ?

La proposition centrale du rapport reste toutefois celle de mettre fin à la règle de l'unanimité. En cas de validation par les européens, elle provoquerait la fin du droit de veto, vu comme un frein à la mise en place de décisions rapides. Le Premier ministre italien Mario Draghi a par exemple jugé cette semaine que les processus actuels de l'UE sont "inadéquats" pour faire face à la guerre en Ukraine, estimant que "c'est le début d'un chemin qui mènera à la révision des traités". Côté italien comme français, on parle d'une idée de vote à majorité qualifiée pour éviter tout blocage.

Pour l'instant, certains jugent que la mesure peut être mise en place sans renégocier les traités, comme ce fut le cas pour les livraisons d'armes décidées pour l'Ukraine ou l'achat groupé de vaccins. La liste des propositions sera remise à Emmanuel Macron à l'occasion de son discours de clôture.