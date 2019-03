Journée des droits des femmes : seules 3% des rues d'Angoulême portent des noms féminins

Angoulême - France

3% seulement de noms de rues féminins : "Angoulême est dans la norme nationale", reconnaît l'enseignante Karine Dorvault. Historienne de formation, c'est elle qui a réalisé une étude très précise des noms de rues, pour le compte du Collectif du 8 mars de Charente. Cette étude est dévoilée à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. 3% de femmes, pour 43% d'hommes, le reste des rues ne portant pas de noms de personnes.

Pour les féministes, ces noms de rues sont révélateurs de la trop faible place laissée aux femmes dans l'espace public. Beaucoup de femmes, surtout les jeunes, ont peur de se promener seules en ville, notamment le soir. Les budgets municipaux consacrés aux femmes sont également plus faibles que ceux consacrés aux hommes, ce qui est criant dans le domaine sportif. Pour les noms de rues, c'est une marque de domination symbolique, de "patriarcat" comme le dit Karine Dorvault.

Les hommes en centre-ville, les femmes en périphérie

A Angoulême, seules 25 rues portent des noms de femmes : Jeanne-d'Arc, Edith Piaf, Louise Michel, les aviatrices Hélène Boucher et Maryse Bastié. Voilà pour les plus célèbres. Parmi les personnalités locales, il y a Mathilde Mir, grande résistante charentaise, et une série de bienfaitrices de la ville, surtout définies par leurs liens de parenté avec des hommes, ancien maire ou propriétaire terrien.

Pour arriver aux 3%, la militante féministe Karine Dorvault inclut encore Mafalda, personne de bande dessinée imaginaire, et Joliot-Curie, en réalité le nom d'un couple homme-femme. Autre réalité marquante : quand on s'intéresse à la centaine de rues du plateau, dans le centre-ville d'Angoulême, aucune rue ne porte un nom de femme à part pour célébrer Marie, la mère de Jésus. C'est pourtant le lieu du pouvoir, avec la mairie, la préfecture, le conseil départemental. A l'inverse, on retrouve les noms de rues féminins dans les quartiers périphériques. "Baptiser une rue est une décision politique", rappelle pourtant Karine Dorvault, qui milite pour un rééquilibrage.

Une "marche des sorcières" pour rebaptiser les rues

Le collectif du 8 mars a trouvé 75 noms de femmes qui mériteraient bien une plaque. Une consultation a été lancée sur Internet, pour sélectionner une vingtaine de noms. Une autre consultation, physique celle-là, sera organisée vendredi après-midi de 16h à 18h sur la place Hergé. Les lauréates verront leur nom recouvrir les plaques des principaux axes du centre-ville, lors d'une "marche des sorcières" organisée samedi soir à partir de 19h au départ de la place Hergé.