Journée des mémoires de l'esclavage et 20 ans de la loi Taubira : le programme de la cérémonie ce lundi

Emmanuel Macron va présider une cérémonie pour la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions ce lundi 10 mai à Paris. Cette journée est marquée cette année par les 20 ans de la loi Taubira de 2001, qui a reconnu l'esclavage et la traite comme crimes contre l'humanité.

Vingt ans après sa loi, Christiane Taubira estime dans un entretien à l'AFP qu'"incontestablement les traces de l'esclavage sont là, dans les esprits, dans les mentalités et dans les mécanismes institutionnels". "Les histoires de discriminations, je ne les invente pas, ce n'est pas un fantasme", explique celle qui était députée de la Guyane en 2001, en citant par exemple les contrôle au faciès et les discriminations à l'embauche. "Les effets de cette histoire sont là et ils sont vraiment pesants. Il y a des gens qui peuvent vivre en bavardant de ça mais il y a des gens, ça les prend à la gorge tous les jours, ça détermine leur quotidien, ça balaie leurs chances, ça pèse sur leur destinée. Ils savent bien, eux, que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit." Pour l'ex-ministre de la Justice, "il s'agit aujourd'hui de réparer, d'assumer, de penser ensemble la société, de voir comment ces traces-là on les rectifie, on les corrige, on les supprime."

Lecture d'un extrait du discours de Christiane Taubira

Emmanuel Macron se rendra à 15h45 dans les Jardins du Luxembourg pour se recueillir devant le monument commémorant l'abolition de l'esclavage. Il sera notamment accompagné de cinq ministres : Gérald Darmanin (Intérieur), Eric Dupond-Moretti (Justice), Jean-Michel Blanquer (Education), Roselyne Bachelot (Culture) et Elisabeth Moreno (Egalité entre les femmes et les hommes et Diversité).

La cérémonie débutera avec la lecture de trois extraits du travail des élèves des classes lauréates du concours national de la Flamme de l’Egalité, qui portait sur le thème de l'esclavage. Un extrait du discours prononcé par la députée Christiane Taubira devant l'Assemblée nationale en 1999, sera ensuite lu par la comédienne guyanaise Yasmina Ho You Fat. Puis, les lauréats du concours "Voix des Outre-mer" interpréteront un chant traditionnel guadeloupéen, "Elwa ou ka vwayajé". Un dépôt de gerbes aura ensuite lieu, avant une minute de silence puis la Marseillaise.

"Je mesure ce que l'esclavage, la traite, les abolitions et leurs héritages représentent dans notre pays, dans notre culture, dans notre âme. Cette Histoire est notre Histoire", avait déclaré Emmanuel Macron lors de la cérémonie du 10 mai 2019. Il a également abordé ce thème mercredi lors du bicentenaire de la mort de Napoléon, en estimant que la décision de l'empereur de rétablir l'esclavage en 1802 avait été une "trahison de l'esprit des Lumières". L'esclavage a été ensuite aboli en 1848. Selon les estimations, près de quatre millions de femmes et d'hommes ont vécu en esclavage dans les colonies françaises à partir du XVIIe siècle.