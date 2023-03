Journée internationale des droits des femmes : la Meurthe-et-Moselle souhaite investir pour plus d'égalité

D'emblée, elle rappelle son statut de seule femme présidente de département dans le Grand Est. "Nous ne sommes qu'une vingtaine sur toute la France", ajoute-t-elle. Chaynesse Khirouni, en cette journée du 8 mars, symbole de la lutte pour les droits des femmes a tenu à rappeler sur France Bleu Lorraine l'importance des chantiers qui se dressent dans ce domaine. Y compris dans son département, dont 60% des 3 000 agents sont des femmes.

Investir de manière importante

Selon elle, les pouvoirs publics doivent se saisir de la question. Egalité, lutte contre les violences faites aux femmes, contre le harcèlement, les points sur lesquels travailler ne manquent pas selon elle. "On a un certain nombre d'actions sur lesquelles nous travaillons, mais il reste des choses à faire", explique-t-elle. En Meurthe-et-Moselle, une vice-présidente à l'égalité entre les hommes et les femmes a été nommée. "Et puis, il faut regarder dans le budget où nous pourrions avancer."

Parce qu'effectivement, l'égalité passera par l'investissement selon Chaynesse Khirouni. "Nous, sur les 10 plus gros salaires, on compte 6 femmes", annonce-t-elle. "Et puis, il y a la question du temps partiel et de la conciliation vie professionnelle-vie familiale. Le département a travaillé sur du télétravail, et des cycles de travail où vous pouvez 4 jours par semaine sans baisser votre rémunération. Mais, dans le temps partiel, ce sont essentiellement des femmes qui en bénéficient", détaille-t-elle. Pour continuer sa lutte, la présidente du département explique se rendre ce mercredi à une manifestation à 14h place Carnot à Nancy, organisée spécialement en cette journée du 8 mars.

