Journées d'été des écologistes : un bilan mitigé pour les restaurateurs et hôteliers

Les écologistes ont tenu leur université d'été pendant trois jours à Poitiers les 19, 20 et 21 août. Le mouvement a connu une affluence record, plus de 3 000 participants. Comment est-ce que ça c'est répercuté pour les hôteliers et restaurateurs poitevins ? Réponse.

C'est l'heure du bilan pour les restaurateurs et hôteliers après la venue de 3 000 personnes aux journées d'été des écologistes. Une affluence record pour eux. Les participants sont venus assister aux conférences, débattre et préparer la primaire écologiste au parc de Blossac entre ce jeudi 19 et ce samedi 21 août. Pour les commerces de bouches et d'accueil, le résultat est mitigé.

Les bars et restaurants peu concernés

Côté restaurants et bars, il n'y a pas eu de boom de fréquentation, notamment place du marché Notre-dame. Pour les restaurateurs, il y avait tout ce qu'il faut au parc de Blossac. Il n'y avait en plus pas besoin de pass sanitaire contrairement à leurs établissements. Certains restaurants s'en sont mieux sortis que d'autres. C'est le cas du restaurant "Beyrouth" de la rue Carnot, notamment grâce à une cuisine végétarienne et végane qui a particulièrement attiré d'après la patronne.

Les grands gagnants : les hôtels

Ceux sont eux qui profitent le plus des journées d'été des écologistes. _"Une très belle fréquentation"_, confirme Vincent Guinebretière, le président du club des hébergeurs de la Vienne. Il poursuit : "cette fréquentation est due au congrès des écolos, sur lequel Poitiers intra-muros a été sollicité parce que tout se déroule au parc de Blossac. C'est légitime que ça se passe sur le centre de Poitiers." C'est aussi la fin des vacances avec encore quelques vacanciers. Le résultat, c'est un taux d'occupation de 100 %, et une impossibilité de trouver une chambre à Poitiers ce week-end.