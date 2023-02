Julien Bayou : la cellule interne d'EELV "clôt le dossier" faute d'avoir pu "mener à bien son enquête"

La cellule d'EELV dédiée aux violences sexistes et sexuelles a "décidé de clore le dossier" Julien Bayou, accusé par une ex-compagne de violences psychologiques, faute d'avoir pu "mener à bien son enquête", a annoncé le parti ce mercredi.

ⓘ Publicité

"L'audition initiale (de l'ex-compagne), point de départ de l'investigation, n'a pas pu avoir lieu" et "personne d'autre n'a saisi la cellule au sujet de Julien Bayou", justifie EELV dans un communiqué. Mis en cause par la députée Sandrine Rousseau, le député avait démissionné de son poste de secrétaire national d'Europe Ecologie les Verts et de la co-présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale.

Critiquée dans un article de Libération et par un témoignage sur franceinfo , la cellule interne d'EELV contre les violences sexuelles et sexistes s'était autosaisie de l'enquête après un courriel de son ex-compagne. Cette dernière s'était par la suite exprimée dans un article du média en ligne Reporterre , décrivant une relation d'"emprise" et parlant même de tortures psychologiques, qui l'ont poussé à faire deux tentatives de suicides**.** Dans cette enquête de nos confrères, d'autres anciennes compagnes de Julien Bayou décrivaient elles aussi ce même genre de relation "humiliante".