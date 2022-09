Julien Bayou quitte la tête du parti : "sans doute une sage décision" pour Guillaume Laget, des Verts Isère

Guillaume Laget, co-responsable en Isère d'Europe écologie les Verts, était ce mardi matin l'invité de France Bleu Isère pour revenir sur l'annonce de la démission de Julien Bayou de la tête du parti. Une décision qui n'est pas, selon lui, le fruit de luttes internes à deux mois du congrès national.

Au lendemain de l'annonce de la démission de Julien Bayou de la tête d'Europe écologie Les Verts, empêtré dans la révélation d'une enquête interne pour des soupçons de harcèlement moral à l'encontre de son ex-compagne, le co-responsable du parti en Isère, Guillaume Laget, est invité pour revenir sur cette démission et aussi sur la tenue du procès d'Eric Piolle à Valence. Morceaux choisis.

La démission de Julien Bayou ? Soulagement ou déception ?

"C'est sans doute une sage décision de se retirer vu les développements médiatiques récents sur cette question", dit Guillaume Laget, "il y a une enquête interne, menée par une cellule dédiée à ce type de sujet qui a été commencée en juillet [...] et que le secrétaire national se mette en retrait le temps de l'étude, c'est sans doute une sage décision. Il était déjà en retrait du groupe à l'Assemblée nationale, dont il est co-président, et qui est donc désormais présidé par Cyrielle Châtelain, députée de l'Isère."

La révélation de cette enquête concernant Julien Bayou est venue de l'intérieur même des Verts (par Sandrine Rousseau)

"La cellule existe avec la volonté du parti qui a créé cette cellule et qui est le premier parti de France à le faire [...] Après, le fait que les éléments soient rendus publics, on peut penser que ça aurait pu attendre un peu mais voilà il y a la volonté du parti, effectivement, d'écouter les femmes qui ont des choses à dire et puis d'enquêter ensuite, et d'agir une fois que l'enquête est terminée. Donc que la cellule fonctionne, existe et fonctionne, c'est une très bonne chose pour EELV".

Pour l'avocate de Julien Bayou il y a une "instrumentalisation politique". Il y a le congrès du mois de décembre en arrière plan dans cette histoire et des luttes de pouvoir ?

"Effectivement [....] on entre dans une séquence interne avec un congrès fin novembre / début décembre mais Julien Bayou, qui est le secrétaire national sortant, ne voulait pas et ne pouvait pas statutairement se représenter puisqu'il est député. On ne peut pas être à la fois député et secrétaire national chez nous, ce qui est une très bonne chose par ailleurs. Donc, il était uniquement en attente du congrès, comme David Cormand l'avait été en fin 2019 après avoir été élu député européen. Donc, les enjeux de congrès ne sont pas forcément le plus important dans cette histoire".

Le procès d'Eric Piolle à Valence, pour des soupçons de favoritisme, c'est forcément quelque chose que les écologistes isérois suivent de près ?

"On en a parlé entre adhérents bien sûr, mais on n'a pas vocation à prendre la parole devant la justice. [...] Ça fait quand même quatre ans que le débat revient régulièrement, depuis le rapport de la Cour des comptes, puis ensuite différentes étapes, qui à chaque fois ont été largement commentées. De ce qu'on en voit et de ce qu'on a entendu hier du procès il s'agit d'une affaire technique, avec la question de savoir si la prestation était de nature artistique [...]. On n'a pas d'inquiétude particulière, mais on va attendre que le procès se soit déroulé et que la décision soit connue".