Julien Odoul : "il n'y a jamais eu de défiance des militants à l'égard de Marine Le Pen"

Marine Le Pen s'est lancée dans la campagne présidentielle ce weekend à Fréjus, en quittant son poste de présidente du RN . Pour évoquer sa stratégie et ses chances pour cette élection, Julien Odoul numéro 1 du RN dans l'Yonne et porte-parole du Rassemblement National, répond à France Bleu Auxerre.

On disait les militants du Rassemblement National et même certains cadres très pessimistes, voire déprimés, après les élections régionales. Après ces résultats décevants pour votre mouvement, Marine Le Pen a-t-elle retrouvé la confiance de la base et des cadres?

Marine Le Pen n'avait jamais perdu la confiance de ses militants, de ses cadres et de ses élus. Nous sommes tous mobilisés, tous motivés pour cette campagne présidentielle qui est un choix de civilisation pour notre pays. Nous avons une candidate qui peut gagner. Nous avons un projet porteur. Nous avons une dynamique et une structure partisane qui, aujourd'hui, est en ordre de marche.

Marine Le Pen est une candidate totalement Libre

Evidemment, nous sommes très enthousiastes pour aller au devant des Français. Dans la philosophie de la Cinquième République, Marine Le Pen s'est affranchie du parti pour être une candidate totalement libre. Pour pouvoir écouter les Français parler sur le terrain, pouvoir simplement leur exposer les propositions. Des propositions extrêmement courageuses, extrêmement novatrices, concrètes, que ce soit la privatisation de l'audiovisuel public pour rendre notamment la redevance télé ou la nationalisation des autoroutes pour leur rendre ce patrimoine inestimable et pour faire baisser les tarifs des péages.

Vous dites "dynamique", mais quand on n'arrive pas à remporter une présidence de région, comment peut on rêver de remporter l'élection présidentielle?

Ces élections régionales ont été un fiasco démocratique pour tout le monde. Je pense que tous les observateurs sont d'accord là-dessus. C'est la première élection dans la 5ème République où vous avez une reconduction automatique de tous les présidents de région sortants. Il n'y a eu aucune dynamique de tous les bords. Les Français n'étaient pas intéressés par les élections intermédiaires parce qu'ils jugent, à tort ou à raison, que ce n'est pas au niveau local que l'on peut changer les choses, mais que la seule élection qui peut véritablement impulser un changement et avoir un impact dans le quotidien, c'est l'élection présidentielle. Tous les Français qui croient en la France vont se mobiliser et ils vont se mobiliser derrière la seule candidate qui peut gagner.

On n'a pas attendu Eric Zemmour pour parler d'immigration

Le discours de Marine Le Pen, hier, avait une tonalité assez identitaire. On lui reprochait d'avoir une stratégie molle. Est-ce que le RN entend durcir son discours, notamment sous la pression d'une potentielle candidature d'Eric Zemmour?

Non, il ne s'agit pas de durcir notre discours. Vous savez, nous parlons des sujets qui intéressent les Français depuis depuis des années. On n'a pas attendu Eric Zemmour pour parler d'immigration, d'insécurité et d'islamisme, notamment. Le discours de Marine Le Pen hier, avait une résonance civilisationnelle parce que notre civilisation est en jeu, mais aussi autour de la défense de nos libertés. Marine Le Pen est la candidate des libertés puisqu'aujourd'hui, ce principe fondateur, est mis à mal. Que ce soit la liberté de circuler, la liberté de vivre en sécurité, la liberté de pouvoir vivre de son travail, la liberté de pouvoir se faire vacciner ou de ne pas pouvoir se faire vacciner. Toutes ces libertés ont été malmenées par le dernier quinquennat.

La potentielle candidature d'Eric Zemmour, les 8% qu'on lui prête dans les sondages, ça vous inquiète ou pas? Il peut grignoter dans l'électorat de Marine Le Pen?

Mais rien ne nous inquiète. Vous savez, nous n'avons pas d'adversaire au sein de ceux qui croient en la France, ceux qui partagent l'essentiel de nos idées, ceux qui sont attachés à l'identité de notre pays, à notre culture, notre mode de vie, à notre histoire. Notre adversaire, c'est Emmanuel Macron, c'est ce gouvernement.