Municipales : Julien Odoul présente la liste du Rassemblement National à Sens

Le président du groupe Rassemblement National au Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté prendra la tête de la campagne pour la mairie de Sens avec 34 colistiers dont un tiers seulement d'encartés ou de sympathisants RN. Parmi eux, l'élu d'opposition à l'actuel Conseil Municipal Ludovic Massard. La sécurité arrive en tête des 86 propositions de la liste "Changez de Sens".

Seulement un tiers des membres de la liste "Changez de Sens" sont sympathisants ou encarté RN, la grande majorité est novice en politique. "Nous avons cherché à rassembler et à représenter le mieux possible Sens", se félicite Julien Odoul, tête de liste.

La sécurité au coeur du programme

Julien Odoul présente 86 propositions, les premières sont centrées sur la sécurité. La liste s'engage par exemple à embaucher 25 policiers municipaux et à installer une quarantaine de caméras de surveillance durant la première année de mandature en cas d'élection. Dans les propositions plus consensuelles, le candidat s'engage à favoriser le 100% local pour la viande et les légumes dans les cantines scolaires.

à lire aussi Municipales 2020 : Julien Odoul du Rassemblement national sera candidat à Sens

Plus étonnant, le Rassemblement National émet 18 propositions pour le bien-être animal dont la création d'une mutuelle vétérinaire municipale pour les maîtres les moins fortunés, ou encore l'installation d'abris pour chats errants.

Pas de candidat RN à Auxerre

Une liste présentée sur le tard alors que le RN a revu à la baisse le nombre de listes déposées dans l'Yonne pour ces municipales : cinq contre les huit annoncées il y a encore quelques semaines. Julien Odoul commente la déconvenue du candidat Pascal Roi à Auxerre qui n'est pas parvenu à constituer une liste : "C'est une déception, mais nous avons réussi à constituer cinq listes RN dans l'Yonne (Sens, Avallon, Villeneuve-sur-Yonne, Charny-Orée-de-Puysaie et Pont-sur-Yonne), dans un contexte où il est difficile de trouver des candidats et où beaucoup préfèrent se présenter sans étiquette".