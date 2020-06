Julien Plantier, porte-parole de la liste "Choisissons Nimes": des comportements indignes.

La campagne officielle pour le second tour des élections municipales démarre ce lundi 15 juin. Une campagne qui a pris de l'avis de certains "une tournure nauséabonde" à Nîmes il y a quelques jours, avec cette lettre de 35 Nîmois de la société civile. Ils demandent le retrait du maire, Jean-Paul Fournier, en raison de son état de santé. Julien Plantier, le porte-parole de la liste "Choisissons Nîmes" réagit sur France Bleu Gard Lozère. " Lorsqu'on arrive en tête au soir du premier tour avec une certaine avance, il est clair quand on est dans le collimateur. Ces comportements ne sont dignes d'un engagement politique. Les Nîmois n'attendent pas cela. Ils attendent un maire qui gouverne la ville. On a bien l'intention pendant ces 15 jours de faire campagne pour leur expliquer le projet qu'on souhaite mettre en place."

"Le maire déposera plainte à chaque fois que lui ou l'un de ses colistiers seront visés"

Depuis l'envoi de cette lettre, le maire est resté muet. Dans un post publié sur sa page Facebook, il précise toutefois qu'il déposera plainte chaque fois que lui ou l'un de ses colistiers seront visés. "Il a une volonté d'être sur le terrain poursuit Julien Plantier. Il l'a été depuis le premier jour de la crise du coronavirus. Lorsque certains pensent qu'il n'est pas en état de gouverner nio d'administrer cette ville, on peut remarquer que cette crise a été très bien gérée. Il a été présent chaque matin en mairie, on peut pas en dire autant d'autres... Jean-Paul Fournier est maire de cette ville depuis 20 ans, il a créé une relation presque affective avec ses administrés. Les citoyens l'ont montré au soir du premier tour en lui attribuant presque 34% des suffrages. Lorsqu'on voit ces résultats, on peut aborder le second tour avec une certaine sérénité." Concernant le ralliement du candidat écologiste Daniel Richard à Yvan Lachaud, Julien Plantier parle de "tripatouillages. Ces alliances de circonstance n'apportent pas de crédibilité, ce genre de fusion de listes, on le dénonce."

Une campagne de second tour inédite

La campagne pour le second tour des municipales sera cette année inédite en raison de la crise sanitaire. Avec des mesures de distanciation sociale qui ne permettront pas la tenue de grosses réunions publiques. " Dès cette semaine, on va distribuer près de 80.000 documents dans les boîtes aux lettres par une équipe de 200 bénévoles pour expliquer le projet. On ira aussi à la rencontre des Nîmois via les réseaux sociaux. C'est une campagne plus longue que d'habitude qui nous permettra d'aller chercher les abstentionnistes qui n'ont pas pu se déplacer lors du premier tour. C'est clair que lorsqu'on voit les agissements de certains, ça ne donne pas envie, mais nous , on se situe au-dessus de la mêlée pour montrer un cap à cette ville autour de Jean-Paul Fournier et montrer à tous, sa capacité d'agir."