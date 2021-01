Julien Polat : Je suis prêt à organiser la vaccination contre la Covid à Voiron, si l'Etat me le demande.

Julien Polat, vous êtes maire LR de Voiron. Pour l'instant, seulement 7000 Français ont été vaccinés contre la Covid-19, faites-vous partie de ces élus qui critiquent la stratégie vaccinale du gouvernement ?

-Il est clair qu'il y a un problème. On a reçu en France 500 000 doses depuis une dizaine de jours, quelques milliers de vaccinés seulement, les chiffres nous montrent qu'à l'évidence, la France est l'un des plus mauvais élèves à l'échelle européenne et mondiale. C'est préoccupant, car la vaccination est la seule perspective de rompre avec la succession interminable de vagues épidémiques et l'enchainement des confinements, déconfinements, re-confinements. Moi, je ne veux pas hurler avec les loups parce que je présume qu'à la tête du gouvernement, personne n'a intérêt à retarder sciemment les choses, mais il est temps qu'on passe la seconde et que cette campagne démarre véritablement.

Savez vous si le vaccin est arrivé jusqu'à l'hôpital de Voiron et à l'Ehpad de votre commune puisque lundi, sur cette antenne, le Professeur Epaulard nous a dit que le CHU de Grenoble avait reçu des milliers de doses et qu'elles allaient être distribuées dans tout le département ?

-En ce qui concerne notre Ehpad, contrairement à ce qui a été dit au niveau national dans les médias, en début de semaine, nous, on n'a toujours pas de perspective quant à savoir à quel moment arriveront les doses. Pour l'instant, dans notre Ehpad, on ne le sait pas. On a engagé le recueil du consentement par anticipation de manière à pouvoir démarrer dès qu'on aura les doses. En revanche, à l'Ehpad de Coublevie qui dépend du centre hospitalier de Voiron, il y a d'ores et déjà 40 résidents vaccinés, ainsi que 6 professionnels. Et je sais qu'au centre hospitalier de Voiron, dès demain après-midi, y sera ouvert un centre de vaccination pour les professionnels libéraux de santé du territoire.

Si demain, Julien Polat, on vous dit que vous devez ouvrir un centre de vaccination pour toute la population de votre commune, comme cela se fait en Allemagne, le faites-vous ?

-Bien sûr ! Il ne faut pas oublier que depuis le début de cette crise sanitaire, les territoires ont été en mesure d'être une force de proposition et d'action pour répondre aux besoins. Le Pays Voironnais et la ville de Voiron, au mois de mai, lors du déconfinement, ont été en mesure de fournir 200 000 masques à la population pour protéger les gens quand ils pouvaient de nouveau sortir de chez eux. Cela fait maintenant des semaines, que l'on met à disposition des salles pour les dépistages. On a dépisté plus de 800 personnes dans les jours précédant Noël.

C'était le plan Wauquiez ?

-Tout à fait. La Région fournissait les réactifs, les tests antigéniques, il nous appartenait ensuite d'assurer la logistique, la mise à disposition des salles et le recrutement des personnels de santé qui opéraient les prélèvements. Si demain, on doit organiser la vaccination, cela ne me parait pas plus compliqué que d'avoir organisé le dépistage. Je suis donc disposé à le faire si on me le propose, de même que le Département, aussi, est prêt !

Oui, hier, le Département, dans lequel vous siégez aussi, a publié un communiqué dans ce sens. On a quand même beaucoup entendu d'élus locaux déplorer un manque de concertation, des décisions qui tombent de Paris directement, pour les masques au printemps, les couvre-feux à l'automne, pour les confinements. Ressentez-vous cela en tant qu'élu local d'une ville de taille moyenne. On vous dicte votre loi ou arrivez-vous quand même à faire entendre votre voix et vos spécificités ?

-On est face à une crise sanitaire mondiale. Que l'Etat nous donne des consignes à exécuter, sur le principe, cela ne me choque pas. Malheureusement, on constate que l'Etat fait montre d'un certain nombre de défaillances, de fautes, même parfois, dans son incapacité à répondre, et qu'à l'évidence, l'agilité des territoires est en mesure d'apporter de meilleures réponses car on est sur le terrain. Il faut être au bout d'un moment pragmatique et l'Etat ferait mieux de s'appuyer un peu plus sur les échelons locaux, communes, intercommunalités, départements, régions, car c'est probablement cette coalition des forces qui rendra les meilleurs résultats.

Une dernière question, Julien Polat, le nouvel hôpital de Voiron que l'on attend depuis des années, c'est pour quand ?

-Nous avons une date réactualisée d'ouverture au mois de septembre 2021. Et on l'attend avec impatience. Le retard dû au Covid n'était que le dernier d'une longue série, après un dossier qui n'aura échappé à aucune péripétie ! Mais, on tient le bon bout !