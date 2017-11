Julien Polat, maire de Voiron (LR) : "Nous avons besoin de clarté, la droite doit être à droite et la gauche à gauche"

Sans surprise, le maire LR de Voiron, très marqué à droite soutient sans réserve Laurent Wauquiez pour la présidence du parti.

"Novembre fait partie des mois les plus animés, avec deux gros temps forts, qui sont de belles occasions de réunir les familles et d'exprimer la convivialité qui existe à Voiron", affirme Julien Polat au sujet de la foire de la Saint-Martin et du Festival international du cirque qui ont lieu dans sa ville à une semaine d'intervalle. "Nous vivons dans un monde dangereux", prévient toutefois le maire "les Républicains" de Voiron vis-à-vis du contexte de menace terroriste qui pèse aujourd'hui sur la France. "L'année dernière, l'État était à nos côtés. Nous avions eu des dispositifs de police et des aides militaires. Cette année le dispositif est reconduit pour pouvoir accueillir les gens en toute sécurité", rassure-t-il.

"Nous vivons dans un monde dangereux." - Julien Polat, maire LR de Voiron et vice-président du conseil départemental

Laurent Wauquiez : "mérite, liberté, autorité"

Alors que son parti doit voter les 10 et 17 décembre pour désigner un nouveau chef, Julien Polat affiche clairement sa préférence pour le favori Laurent Wauquiez. "Je soutiens sa candidature. Il a le mérite de mettre ses actes en cohérence avec ses paroles", déclare-t-il. Le maire les Républicains de Voiron ne tarit pas d'éloges au sujet du candidat. "Je suis très satisfait de sa façon d'administrer la région", indique-t-il, "Il représente le mérite, la liberté et l'autorité".

"Laurent Wauquiez représente le mérite, la liberté et l'autorité." - Julien Polat, maire LR de Voiron et vice-président du conseil départemental

La droite à droite et la gauche à gauche

À ceux qui reprochent à Laurent Wauquiez d'assumer des positions à droite de la droite, le maire LR de Voiron répond que "la droite doit être à droite, et la gauche à gauche. Les électeurs doivent avoir le choix." Pour lui, le consensus entre droite et gauche porté notamment par Emmanuel Macron n'est pas une position politique souhaitable. "Emmanuel Macron a représenté un souffle nouveau, mais ça ne rend pas service à la vie politique si l'on ne peut plus distinguer les idées de chacun", affirme-t-il.

"Ça ne rend pas service à la vie politique si l'on ne peut plus distinguer les idées de chacun." - Julien Polat, maire LR de Voiron et vice-président du conseil départemental