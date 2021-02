"3000 doses de vaccin par semaine dans la Loire ? Ahurissant !" Julien Vassal (maire de L'Horme, anesthésiste)

AstraZeneca va livrer à l'Europe 9 millions de doses de plus que prévu de son vaccin contre le Covid, soit 40 millions de doses au total. Une manière de renforcer le dispositif jugé trop faible sur France Bleu par Julien Vassal, maire de Lhorme et infirmier anesthésiste au CHU.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Qu'est ce qui l'emporte ? La vision du maire qui se dit que ses administrés ne vont pas craquer avec un nouveau confinement ou le praticien qui voit subsister les difficultés des hôpitaux à encaisser l'épidémie ?

Julien Vassal : C'est un mélange des deux. On voit le moral des Français sérieusement en berne avec une grosse incertitude sur l'avenir. On ne voit pas la porte de sortie. C'est ce qui nous embête en tant que maire parce que cela impose beaucoup de changements dans la vie de nos administrés et dans la vie d'infirmier anesthésiste. On ne sait pas ce qu'on fera en fin de semaine, si on va rouvrir les réas Covid.

Vous acceptez ce report du confinement, à l'image du député de la Loire, Julien Borowczyk, qui le défendait samedi sur notre antenne au motif que le pays est sur le point de craquer, économiquement et psychologiquement.

Psychologiquement je suis d'accord avec lui. Économiquement j'ai du mal à me positionner. Je vois les aides accordées, la dette qui s'enflamme. Je ne sais pas exactement si tous les acteurs économiques s'en sortent de manière équitable et égalitaire sur l'ensemble du pays. Le coté sanitaire et psychologique ont plus d'importance pour moi car je vois des gens qui souffrent de plus en plus.

Il y a encore une marge de manœuvre au CHU ? Les blocs existants sont proches de la saturation ?

Aujourd'hui les deux services de réanimation sont saturés, comme ils le sont habituellement. Tous les lits sont pris, pas forcément avec des patients Covid. Nous avons la capacité de fermer les blocs opératoires, on l'a fait pour les deux premières vagues, pour transformer toutes les salles de bloc opératoires en service de réanimation Covid éphémère.

Dans un contexte d'usure psychologique car cela dure aujourd'hui depuis un an ?

C'est cela le souci. Les infirmiers sont des Français comme les autres. Mes collègues travaillent avec deux plannings. Le premier est évident et le deuxième est lié à une possible ouverture de réa Covid. Ils doivent adapter leur vie familiale ne fonction. C'est ce qu'il faut entendre. Nous, cela fait un an que nous sommes dedans. La première fois c'était un sprint. La deuxième fois on a compris que ça allait être chaud. Là c'est la 3e fois mais on ne voit pas de porte de sortie.

La porte de sortie c'est sans doute la vaccination. Vous n'avez pas été vacciné vous ?

Non car je n'ai pas plus de 50 ans. Nous n'avons que 3000 doses de vaccins par semaine sur la Loire ! C'est ahurissant, complètement dingue. On attend cela avec impatience mais le temps que tout arrive... On stoppe les vaccinations pour pouvoir faire la 2e dose aux premiers à avoir été vaccinés. On n'a pas assez de dose, ni l'organisation, pour faire les deux en même temps. La seule de sortie c'est effectivement la vaccination pour tous mais cela ne sera pas efficace avant le mois de mai.