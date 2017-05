A. Juppé salue la " la belle victoire d'E. Macron" et "soutiendra" les candidats de droite et du centre aux législatives

Alain Juppé salue "la victoire de la jeunesse et de l'optimisme", des "valeurs républicaines" également avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Le maire de Bordeaux précise qu'il soutiendra "les candidats de droite et du centre" aux législatives.

Depuis sa mairie de Bordeaux, Alain Juppé a salué, juste après le discours d'Emmanuel Macron nouvellement élu à la présidence de la République, la "très belle victoire" du candidat d'En Marche, "celle des valeurs républicaines", en précisant également qu'il "soutiendrait" les candidats de la droite et du centre aux législatives.

"Etre attentif à ceux qui ont voté pour le FN"

Pour Alain Juppé, "le Front national n'a pas atteint son objectif mais son score est élevé. Cela nous crée une obligation de rester attentif à ce que les Français qui ont voté pour Marine Le Pen ont voulu nous dire".

La déclaration d'Alain Juppé après la victoire d'Emmanuel Macron Copier

"Prendre nos propres responsabilités"

Sur les législatives des 11 et 18 juin, Alain Juppé explique que "les candidats de la droite et du centre présenteront une plateforme qui permettra de rassembler largement les différentes sensibilités de notre famille; et je les soutiendrai". En fonction de la majorité issue des législatives, "il appartiendra au président de la République de prendre les initiatives qui s'imposent, et ce sera le moment, bien sûr, de prendre à notre tour nos propres responsabilités".

"Quand on cherche à rassembler, on cherche à rassembler tous les Français", a prévenu Alain Juppé. Emmanuel Macron pourrait-il les rassembler lui aussi ? Le maire de Bordeaux a répondu à la presse brièvement : "je suis un Français comme les autres", tout en répétant qu'il appellerait à voter pour "les candidats de la droite et du centre" aux législatives.