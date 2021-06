Jusqu'à 87,5 % d'abstention dans des bureaux de vote des quartiers nord de Marseille

Dimanche, lors des élections régionales et départementales, des bureaux de vote à Marseille sont restés déserts. Dans les 3, 14 et 15e arrondissements, l'abstention a dépassé les 80%.

Des pics impressionnants d'abstention ont été enregistrés dans plusieurs quartiers de Marseille lors du premier tour des élections régionales et départementales. Alors qu'en moyenne, la participation a atteint plus de 29 %, les abstentionnistes ont été plus nombreux dans les quartiers les plus populaires. Dans les 3, 14 et 15e arrondissements, à peine 2 habitants sur 10 ont pris part au vote.

Les gens en ont marre. Ils sont tous pareils, même au RN ! - Un habitant des quartiers nord de Marseille

Dans le quartier St Barthélemy (14e), plusieurs bureaux ont même battu des records. À l'école Clair Soleil, l'abstention a atteint pratiquement 88 % des inscrits. "Les gens en ont marre, confie un père de famille au lendemain du scrutin. Aucun élu ici ne tient ses promesses. Ils sont tous pareils, même au Rassemblement National. Moi j'ai voté dimanche. Mais la prochaine fois, je n'irai pas."

Le Premier ministre a lancé ce lundi un appel aux Français : "dimanche prochain, votez !" affirme Jean Castex sur son compte Twitter. Aux régionales, plus de 66 % des électeurs en France n'ont pas voté, 66,28% précisément en Provence-Alpes Côte d'Azur. Une participation en baisse de 16 points dans les Bouches du Rhône et 17,4 dans dans le Var. Le nombre de communes ou l'abstention dépasse le seuil de 60 % explose : 18.100 au lieu de 565 en 2015.