Le vote est ouvert jusqu'au 13 janvier pour les élections professionnelles dans les TPE

Ces élections syndicales n'avaient pas beaucoup mobilisé en 2012. Le réflexe syndicat dans les TPE n'est par exemple pas très présent chez Tex Style Event à Saint-Étienne.

Du 30 décembre et jusqu'au 13 janvier, des élections se tiennent dans les TPE, les très petites entreprises qui comptent moins de 11 salariés. Il s'agit des élections professionnelles des syndicats. Le vote se fait par courrier ou sur internet à l'adresse election-tpe.travail.gouv.fr. En Rhône-Alpes, lors des dernières élections professionnelles TPE en 2012, seulement 9,58% des inscrits avaient voté. 10,38% à l'échelle nationale.

Chez Tex Style Event, une TPE qui vend des vêtements pour les sportifs et les professionnels, Laurent n'a qu'une seule employée et un apprenti. Confirmation, chez eux, les élections syndicales ne sont pas du tout dans leur esprit. Pourtant, durant ses trente années en tant qu'employée dans des magasins de chaussures et de textile, Dominique, l'employée, a compris le sens et la nécessité de ces élections syndicales. Elle est résolument pour que s'organise la défense des droits des salariés, sauf que cette année, elle ne votera même pas. D'abord parce qu'elle n'a pas vraiment le temps, l'entreprise vient juste de s'installer dans de nouveaux locaux. Mais aussi, parce que désormais, dans cette petite structure qu'est Tex Style Event, elle n'en voit plus trop l'intérêt.

Dans le temps, j'ai fait un burn out. Mais ici, je me porte vraiment très bien, je n'ai aucun problème, voilà pourquoi je ne me suis pas intéressée aux élections cette année. (Dominique, employée)

Dans cette entreprise, Laurent, le patron, estime pouvoir se passer des syndicats pour régler d'éventuels contentieux.

Je n'empêche personne de faire ce qu'il a à faire au niveau des syndicats, mais je ne pousse pas dans ce sens-là non plus. Je préfère, s'il y a un problème, qu'on le traite ensemble directement et on fait ce qu'il y a à faire et c'est réglé. (Laurent, le patron)

Libre à chacun de choisir s'il souhaite voter ou pas, les employés ou même les apprentis de ces entreprises ont le droit de le faire dès l'âge de 16 ans. Ces élections 2016 étaient prévues à l'origine du 28 novembre au 12 décembre mais se tiennent finalement en ce début d'année 2017 car la CGT avait posé un recours, non reçu, qui avait entrainé le report du scrutin.