VIDÉO - Sortie du clip du rappeur niçois Kaotik, le préfet des Alpes Maritimes est son premier fan

Kaotik 747 avait proposé en mai dernier rien de moins qu'un nouvel hymne officiel pour l'équipe de France. Un titre composé en quelques jours où la conception du vivre ensemble de l'artiste est mise en avant, avec pour fond musical un rythme joyeux et sautillant.

Le préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzales soutient l'initiative du rappeur, et salue son engagement citoyen.

"Je soutiens Kao d'abord parce que c'est un niçois. Nous nous sommes rencontré il y a deux ans. J'ai aimé sa démarche de rendre hommage aux policiers et aux pompiers. Il les défendait. Qu'il y ait un artiste, un rappeur comme Kao qui vient des quartiers je trouve que c'est une belle aventure humaine. Et je suis heureux de pouvoir l'aider."

A un moment donné chacun d'entre nous dans sa vie aura besoin que quelqu'un vienne vers lui avec un uniforme quelque soit la couleur pour le secourir, pour l'aider, pour le préserver, pour le défendre

Interview du préfet Bernard Gonzales au sujet de son soutien à Kaotic

Le clip intitulé "Allons enfants de la Patrie" a été financé par les internautes et trois grosses sociétés Niçoises et il a été tourné entre Nice, Saint André de la Roche, Levens et Paris. Il a réuni plus de 100 figurants et il sortira mercredi 14 juillet à 9h. L'artiste niçois est particulièrement apprécié des autorités pour ses engagements républicains. Son projet a reçu les félicitations du président de la république.

L'avant-première aura lieu à la Mairie de Saint-André-de-la -Roche samedi à 18h30 .

Voici en avant-première la bande annonce du clip

137 711 vues

Sorti le 26 mai 2021, cet hymne de soutien à l'équipe de France a déjà accumulé 137 711 vues.

