La députée Nupes Karen Erodi boycotte la visite de la Première ministre Elisabeth Borne à Gaillac

La Première ministre Elisabeth Borne a dégainé l’article 49.3 mercredi à l'Assemblée Nationale pour faire passer la première partie du projet de loi de finances, le projet budget 2023. Karen Erodi, députée insoumise de la deuxième circonscription du Tarn réagit sur France Bleu Occitanie.

Votre camp a eu des mots durs pour dénoncer ce recours au 49.3. Vous avez parlé de brutalité, d'autoritarisme. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu en sachant cet article de la Constitution a été utilisé une centaine de fois depuis 1958 ?

Karen Erodi : Je pense que l’on n’exagère pas. Cet article a été utilisé. Certes, il est dans la Constitution, c'est une possibilité. Mais le gouvernement méprise quand même le Parlement et ses oppositions, ses oppositions dans toute sa diversité. Le gouvernement ne laisse pas le choix au Parlement d'adopter ou non un texte. Il a décidé qu'il allait le passer en force. Il a décidé qu'on n'allait pas le voter. Ça, c'est leur pensée. Le projet de loi de finances a fait l'objet d'heures de débat en commission. En séance, les députés et les collaborateurs ont travaillé sur ce texte, l'ont amendé, enrichi et refusent de poursuivre des débats contradictoires, intéressants et constructifs.

Le gouvernement dit que c'est serré au niveau du timing. Il y a quand même eu une centaine d'amendements qui ont été ajoutés au texte par exemple la hausse du crédit d'impôt pour la garde d'enfants, l'augmentation du montant des tickets resto. On ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas bougé.

Alors une centaine de d'amendements, c'est ridicule par rapport à tous les amendements qu'il y avait. En fait, ils n'arrivent pas à intégrer que qu'ils ne sont pas majoritaires. Et il continue à faire en sorte que cette assemblée soit une simple chambre d'enregistrement de leurs désidératas. Et ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ils sont plus majoritaires. Il faut qu'ils tiennent compte des oppositions et qu'on travaille ensemble pour avoir un budget qui représente ce que souhaite la majorité des Français. Les Français dans toute leur diversité.

"Ils bloquent la France par leurs choix."

Le gouvernement qui vous rétorque que vous faites de l'obstruction, que vous bloquez la France, qu'est-ce que vous répondez ?

Pas du tout, on ne bloque pas du tout la France, c'est eux qui bloquent la France avec leurs choix. On le voit avec toutes les grèves partout. Ce sont des éléments de langage qu'ils essaient de retourner contre nous pour cacher leur œuvre. Et dans la rue, ça se traduit après par du mécontentement.

Vous avez répliqué très vite. Vous avez déposé une motion de censure, elle a très peu de chances d'être adoptée. Alors à quoi sert-elle ?

Très peu de chances d'être adoptée ? Ça, ça dépend. Si la majorité, la vote, elle, pourra être adoptée. Après, tout dépend de ce que veulent faire les autres. S’ils veulent bloquer le gouvernement, ils la voteront. Si vraiment ce sont des oppositions, des opposants réels à la macronie ils devraient la voter.

Vous croyez pouvoir faire tomber le gouvernement ?

Nous avons été élu, nous, contre Macron. Les autres partis d'opposition ont aussi été élus contre la politique de Macron. Donc on ne fait que respecter ce qu'on a dit en campagne et ce pourquoi on a été élu.

Vendredi, Elisabeth Borne, la Première ministre, vient sur vos terres à Gaillac pour un grand discours sur l'écologie. Vous dites ce jeudi matin sur France Bleu Occitanie qu'il faut que le gouvernement écoute les oppositions. C'est ce que vous allez lui dire demain, la Première ministre ?

J'ai décidé de ne pas me rendre à la venue de Madame Borne. Non, je n'y serai pas. Car le Tarn est touchée de plein fouet, surtout par rapport aux changements climatiques. On l'a vu cet été avec qui a été particulièrement chaud. Le déficit hydrique a été important sur de nombreux territoires. Les agriculteurs sont en grande difficulté. Et en même, il y a des projets partout dans le Tarn qui sont problématiques, comme Danone, qui essaie de faire des forages.

Vous attendez donc que la Première ministre se positionne sur le sujet ?

Si le gouvernement se positionne, ce sera toujours pour donner raison aux multinationales de prendre nos biens communs. Et notamment l'eau. Il y a l'autoroute aussi. Je pense qu'elle va venir appuyer le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres alors qu'il est sévèrement critiqué par l'autorité environnementale. Les pouvoirs publics jouent l’indifférence ou continuent à maintenir le cap et ne prennent pas en compte eux-mêmes des organismes très sérieux.

Elisabeth Borne va quand même visiter l'entreprise Surplus Recyclage. C'est une sorte de casse autos nouvelle génération. Donc elle va peut-être faire des annonces justement sur le recyclage et sur la transition énergétique. Est ce que ce n'est pas dommage aussi de ne pas être là pour l'interpeller ?

Elle vient avec quatre ministres. Normalement, il y aura toute une armada. Si j'y vais, c'est juste pour faire de la figuration. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller faire de la figuration et d'entériner par ma présence ce qu'elle va annoncer.