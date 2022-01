Le gouvernement "traîne des pieds" sur l'environnement pour l'eurodéputée Karima Delli

Alors que les ministres européens de l'environnement et de l'énergie sont réunis à Amiens, l'eurodéputée écologiste Karima Delli, aussi conseillère régionale des Hauts de France insiste pour que la question climatique soit au cœur des politiques et de la campagne présidentielle qui bat son plein.

Alors que la France a pris, depuis le 1er janvier la présidence tournante de l'Union Européenne et que près d'une cinquantaine de ministres européens de l'environnement et de l'énergie sont réunis en sommet à Amiens, l'Eurodéputée écologiste et conseillère régionale des Hauts de France, Karima Delli est l'invitée de France Bleu Picardie ce vendredi.

France Bleu Picardie : 46 ministres européens de l'énergie et de l'environnement sont réunis pour 3 jours à Amiens. Est-ce que ce genre de sommet délocalisé peut aider à convaincre un peu plus la population de l'urgence climatique ? Ou finalement c'est un gros raout très technique et pas très concret ?

Karima Delli : vous savez, les gens connaissent, vivent l'urgence climatique. Regardez ce qui se passe sur les prix de l'énergie, le bien être alimentaire. La question, c'est que ce sommet là devrait déboucher concrètement sur une feuille de route. Le problème que nous avons et qui est majeur, c'est que la France, puisque la France pilote ce sommet, n'est même pas capable de mettre dans la loi les objectifs climatiques européens. Je rappelle que l'Europe dit il faut que nous réduisions les gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Et nous, notre loi climat dit qu'on doit réduire de 40%, ce qui nous met un petit peu en retard par rapport à ces objectifs européens. Pourtant nous avons tout pour réussir. Le problème que nous avons, c'est que nous traînons des pieds. Et le dérèglement climatique lui traîne pas des pieds. Aujourd'hui, nous n'allons pas dans le sens de l'accord de Paris. Nous devons absolument maintenir le réchauffement en dessous des 1,5 °C. Et c'est ça notre combat. Voyez, c'est maintenant parce que si on ne rentre pas dans cette trajectoire là, malheureusement, les conséquences seront dramatiques et notamment pour les plus pauvres.

Alors qu'attendez vous de la présidence française de l'Union Européenne en matière d'environnement ? Emmanuel Macron paraît plutôt ambitieux en matière d'environnement, "le climat c'est notre premier défi", dit-il.

Le problème, c'est que nous n'avons plus besoin d'avoir un Président, beaucoup de blabla, pas de résultats ! Vous voyez, si moi je commence à faire la liste concrète de ce que la France a présenté en termes d'objectifs, on est quand même dans l'inaction climatique. Le pire de tout ça, c'est que nous avons envoyé des signaux qui sont dramatiques parce que ignorants. Pourquoi l'Europe a fait de la priorité écologique ? Mais parce que partout en Europe, il y a des mobilisations. Il y a cette génération climat qui dit vous n'allez pas voler notre avenir, nous voulons un autre avenir et c'est maintenant que nous.

Est-ce que vous craignez, dans ce contexte que l'écologie ne soit pas un sujet majeur de la campagne présidentielle en France ?

Monsieur Macron a eu deux heures d'antenne il y a quelques semaines, il n'a même pas parlé du climat. Nous avons eu Monsieur Macron dans l'hémicycle du Parlement européen. Il a simplement eu une phrase, un peu drôle en disant, promis, juré, le premier défi est le défi climatique. Mais aujourd'hui, je vous le dis, les mots ne suffisent pas.

Mais si on ne parle pas assez d'écologie c'est peut-être que les écologistes ne sont pas assez audibles ?

Absolument pas. Nous sommes là, nous sommes dans la bagarre et je peux vous dire que nous gagnons des choses. Regardez, il y a quelques années, j'ai eu l'idée il fallait relancer le train de nuit et, partout en Europe, on est en train de relancer. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi. On est en train de se battre vraiment sur la sortie des pesticides. Ça a été un très grand combat. Et qu'est ce qu'on a en France ? Le plus grave recul pour la biodiversité, l'utilisation des néonicotinoïdes. On continue à tuer les abeilles. Pareil sur le glyphosate.

Vous aviez réussi l'union de la gauche pour les régionales, regrettez vous ce qui se passe à gauche pour la présidentielle ?

L'Union des Verts, Yannick Jadot l'a faite avec l'ensemble des forces de l'écologie. Maintenant, nous existons et nous sommes en campagne. Nous n'avons qu'un objectif. Bien montrer que l'écologie, c'est gagnant gagnant. Gagnant pour le pouvoir d'achat, gagnant pour votre bien vivre, c'est gagnant à cette étape du dérèglement climatique et c'est gagnant, surtout pour nos territoires qui en ont besoin.