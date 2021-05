Karima Delli à Montdidier pour présenter sa liste d'union de la gauche pour les régionales

A un peu plus d'un mois du premier tour des régionales, la candidate de la liste d'union de la gauche Karima Delli était à Montdidier, ce mardi, pour présenter ses co-listiers dans la Somme.

Une liste baptisée "Pour le climat, pour l'emploi" qui fédère des écologistes, des socialistes, des communistes, des membres de la France Insoumise et des Radicaux de gauche. C'est Catherine Quignon, maire de Montdidier, qui a pris la tête de la liste samarienne.

Un plan pour créer 100.000 emplois dans l'économie verte

Karima Delli veut faire de la santé une de ses priorités. Elle promet aussi la création de 100.000 emplois dans la région, grâce à l’économie verte : "Nous n'acceptons pas que notre région soit celle qui a le taux de chômage le plus fort. Nous allons donc développer un plan qui va aboutir à la création de 100. 000 emplois verts. Nous allons nous occuper des chômeurs de longue durée en mettant en place des "Territoires zéro chômeur". Nous allons aussi développer les filières de demain, comme la rénovation thermique, le ferroviaire et l'agriculture en accompagnant la conversion de nombreux exploitants vers le biologique. Et nous veillerons à la justice sociale pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Pendant six ans, _Xavier Bertrand a fait beaucoup de bla-bla_. Il a utilisé des gadgets comme le dispositif "Proche emploi" dont même la Cour des comptes dit qu'il n'a servi à rien. 3 millions d'euros par an ont été gaspillés. Nous, nous sommes réalistes et pragmatiques. Nous avons un projet sérieux. Tout ce que Xavier Bertrand n'a pas fait, nous le ferons en mieux."

La liste "Pour l'écologie, pour l'emploi" de Karima Delli dans la Somme est la suivante :

1 - Catherine QUIGNON

2 - Thomas HUTIN

3 - Zahia HAMDANE

4 - Arthur LALAN

5 - Elodie HEREN

6 - Stéphane SAINT-ANDRE

7 - Maryline HECQUET

8 - Christophe HERTOUT

9 - Evelyne BECKER

10 - Romain DELAMOTTE

11 - Delphine DAMIS-FRICOURT

12 - Pascal AUBREE

13 - Sofia TERCHANI

14 - Gervais BAQUET

15 - Vanessa CHAUVIN

16 - Nicolas CARDOT

17 - Christine BARBIER

18 - Philippe DECAGNY

