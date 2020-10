Karima Delli sera la cheffe de file des écologistes pour les régionales dans les Hauts-de-France

L'eurodéputée Karima Delli sera la cheffe de file d'EELV pour les élections régionales dans les Hauts-de-France. "Dans les Hauts-de-France, je ne fais pas de faux suspense, ce sera Karima Delli, la présidente de la Commission transports" au Parlement européen, annonce sur Public Sénat Julien Bayou, secrétaire national du parti alors que fin septembre, les adhérents EELV des Hauts-de-France avaient présélectionné Karima Delli et un autre député européen, Damien Carême, comme chefs de file en vue des régionales de 2021.

Deux candidats qu'une commission électorale devait ensuite départager pour assurer une "parité des candidatures" à l'échelle nationale. Karima Delli "sera désignée en fin de semaine tête de liste pour les Hauts-de France", indique mercredi Julien Bayou. La gauche est absente de l'hémicycle régional depuis 2015, quand le Parti Socialiste, arrivé en troisième position, s'était retiré pour faire barrage à la liste de Marine Le Pen.

Une union de toute la gauche ?

Le Rassemblement national y constitue la seule opposition à la majorité menée par Xavier Bertrand. Le 9 septembre, plusieurs responsables et élus d'EELV, du PS et du Parti Communiste Français, dont Karima Delli, le patron des sénateurs socialistes Patrick Kanner et le numéro un du PCF Fabien Roussel, avaient appelé dans une tribune dans le journal Libération à "créer les conditions d'un rassemblement" de la gauche en vue des régionales.

Mais peu après, le député LFI du Nord Ugo Bernalicis est venu compliquer l'équation en annonçant sa propre candidature et en proposant à EELV et au PCF de se ranger derrière lui, sans tendre la main au PS. "Nous avons adopté une stratégie qui vise à porter un projet et discuter avec les forces qui s'écologisent" a expliqué ce mercredi Julien Bayou.

"A partir du moment où ce projet est cohérent, pertinent, on peut cheminer ensemble", ajoute t-il, soulignant que les discussions pourraient s'engager dès que Karima Delli serait "formellement désignée". Les Verts ont dirigé la région Nord-Pas-de-Calais de 1992 à 1998, lorsque Marie-Christine Blandin en était présidente, dans le cadre d'une union de la gauche.