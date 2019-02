Karin Fischer : "Le Grand débat s'apparente au bout du compte à une manipulation"

Loiret, France

Karin Fischer figure à la 49ème place sur la liste de la France Insoumise aux élections européennes de mai prochain. Professeur en études irlandaises et britanniques à l'Université d'Orléans, conseillère municipale d'opposition à Meung-sur-Loire, âgée de 46 ans, elle était l'invitée ce lundi soir de "Controverse", l'émission politique mensuelle de France Bleu Orléans.

Ce Grand débat est une insulte à l'intelligence collective"

Elle a d'abord dit tout le mal qu'elle pensait du Grand débat national. "Le gouvernement veut enfermer la population dans ce grand débat pour ne pas parler des revendications, cela s'apparente au bout du compte à une manipulation, explique-t-elle, ce que je trouve très très triste : j'ai été à la réunion de Huisseau-sur-Mauves la semaine dernière, les gens avaient envie de parler, de faire remonter des choses, mais on n'a aucune garantie sur ce qui va remonter ! On ne peut pas avoir confiance dans le fait qu'il y aura un retour, c'est presque une insulte à l'intelligence collective." L'élue magdunoise en veut pour preuve l'éventuel référendum, qui ne serait à l'initiative que d'Emmanuel Macron, "le refus de rétablir l'ISF", "la suppression de 120 000 postes dans la fonction publique alors que les services publics, ça fait partie des demandes fortes !"

Karin Fischer n'appelle pas pour autant à boycotter ces réunions, même si elle estime que ni ce grand débat, ni l'éventuel référendum qui le conclurait ne permettront de résoudre "la crise politique majeure" que traverse le pays - "et cette crise, ce n'est pas que depuis Macron, la France Insoumise propose depuis 2012 une assemblée constituante car la démocratie ne fonctionne plus normalement en France, les Gilets Jaunes ont d'ailleurs d'abord l'impression de ne pas être représentés." Une première partie à écouter ici :

Première partie : le Grand débat national Copier

Les Gilets Jaunes, justement. Karin Fischer s'inquiète de la loi anticasseurs qui doit être adoptée par l'Assemblée nationale demain et qui prévoit notamment la possibilité, pour le préfet, de prononcer des interdictions administratives de manifester : "Nous ne sommes pas les seuls à le dire, Amnesty International s'est déjà élevé contre ce type de dérive autoritaire et le danger de l'arbitraire, c'est assez grave. On est dans une atteinte aux libertés fondamentales : la liberté de réunion et la liberté d'expression dont découle le droit de manifester. Je sais bien qu'il y a des gens qui ont fait des choses en marge des manifestations, mais comparativement à la masse des manifestants, c'est sans commune mesure, on est dans l'amalgame Gilets Jaunes/casseurs.. Cette loi n'aura aucun effet sur les violences en marge des manifestations mais elle aura un effet dissuasif sur le droit de manifester."

Ce sont d'abord les médias étrangers qui ont montré les violences policières en France"

Pour Karin Fischer, "l'escalade de violences est liée à la doctrine du maintien de l'ordre de M. Castaner" (le ministre de l'Intérieur). Et de justifier la référence aux "Gueules Cassées" lors des rassemblements de Gilets Jaunes samedi dernier, alors que le terme renvoie au souvenir douloureux de la première guerre mondiale : "C'est une réaction au fait que les médias en général ont eu tendance à ne pas mettre le focus sur les manifestants blessés victimes de la violence policière, une façon de dire : "Regardez ! Regardez ceux qui ont perdu un œil !" Ce sont les médias étrangers, en Angleterre, en Allemagne, qui ont commencé à montrer ces choses-là." Quant aux "points de convergence entre le Rassemblement national et la France Insoumise" qu'aurait fait émerger le mouvement des Gilets Jaunes selon Marine Le Pen (interview dans Valeurs Actuelles, le 10 janvier) Karin Fischer est catégorique : "Les différences sont profondes et fondamentales entre le RN et la France insoumise ; nous, nous sommes pour une augmentation du SMIC, un renouvellement des institutions, et nous sommes contre le fait de laisser des gens se noyer en mer." Une deuxième partie à écouter ici :

Deuxième partie : la loi anticasseurs, les Gilets Jaunes Copier

Karin Fischer appelle à "ne pas caricaturer les positions de la France Insoumise sur le Venezuela" © Radio France - François Guéroult

Chavez a sorti des millions de gens de la pauvreté"

Comme le veut la tradition dans "Controverse", Karin Fischer a ensuite été confrontée aux voix-mystères à identifier. Nous avions choisi de la faire réagir à trois personnalités : François Ruffin (sur sa référence à Etienne Chouard pour le référendum d'initiative citoyenne), Juan Guaido (que la France vient de reconnaître comme président légitime par intérim du Venezuela) et Ian Brossat (tête de liste du parti communiste pour les élections européennes).

Sur François Ruffin : "Je ne connaissais pas Etienne Chouard avant qu'on n'en parle" (Etienne Chouard est un intellectuel controversé pour ses prises de position complotistes et ses soutiens à l'antisémite Alain Soral) ; "ce qui m'intéresse, c'est le fond, il faut des garde-fous au référendum d'initiative citoyenne : les droits humains comme l'avortement doivent être constitutionnalisés, il faut un seuil de participation."

: "Appeler un président auto-proclamé "processus démocratique", je trouve ça assez grave, personnellement, de même que la vitesse à laquelle les Etats-Unis l'ont reconnu est problématique." Pourquoi s'entêter malgré tout à soutenir à Nicolas Maduro, alors que le Venezuela est en pleine crise économique, politique et migratoire : "Il ne faut pas non plus caricaturer la position de la France Insoumise, on ne soutient pas aveuglément le pouvoir vénézuélien. Mais ce qui s'est passé sous Chavez, c'est que des millions et des millions de Vénézuéliens sont sortis de la pauvreté !" Sur Ian Brossat : "Notre liste provient d'horizons plus divers que la sienne, notamment avec des militants de tradition écologiste, et nous avons de vraies divergences avec le parti communiste sur l'Europe." Le slogan d'Ian Brossat sera "L'humain d'abord" - c'était le titre du programme de Jean-Luc Mélenchon en 2012 : "Nous, notre slogan pour ces européennes ce sera "Maintenant le peuple !", et on se réjouit qu'avec les Gilets Jaunes, les gens ont arrêté de se résigner, il y a un retour du peuple dans la politique".

Cette troisième partie est à écouter ici :

Les voix de "Controverse" Copier

Nous ne parlons pas d'un Frexit, mais d'un plan B"

La dernière partie a été consacrée à l'Europe et à la crise du Brexit. Une crise que Karin Fischer connaît bien elle-même puisqu'elle est d'origine nord-irlandaise. Mais selon elle, les difficultés du Brexit ne doivent pas décourager les velléités de renégocier les traités européens, comme le propose Jean-Luc Mélenchon : "Personne n'a dit que ce serait simple ! C'est pour ça qu'on parle de rapport de force : si on veut refonder l'Union européenne sur de meilleures bases, il faut être capable de dire "Attention ! Si les autres pays ne sont pas prêts à renégocier, alors nous serons prêts à désobéir, c'est un plan B qu'on espère ne pas mettre en oeuvre mais qu'il faut néanmoins avoir." Avec ce plan B, la France sortirait de facto de l'Union européenne, mais Karin Fischer refuse de parler d'un Frexit : "Nous sommes européens, mais nous voulons une autre Europe que cette Europe néo-libérale qui est elle aussi dans une crise majeure, provoquant la montée des xénophobes et des nationalismes." Au passage, Karin Fischer se félicite du choix de la tête de liste de la France Insoumise : Manon Aubry, 29 ans, porte-parole de l'ONG Oxfam, qui "porte le combat de la lutte contre la fraude fiscale" - "On nous parle toujours de M. Mélenchon ! cela montre que nous sommes nombreux, variés, divers, et que des gens plus jeunes viennent en politique." Cette dernière partie est à écouter ici :