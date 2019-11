Karine Voinchet, La France Insoumise, adresse un coup de chapeau aux Gilets jaunes

A la veille du premier "anniversaire" des Gilets jaunes, Karine Voinchet, de La France Insoumise à Nîmes, salue la "constance" des Gilets jaunes, première pierre de la contestation qu'elle espère forte avant la manifestation contre la réforme des retraites du 5 décembre.

Nîmes, France

"Je suis admirative, je ne peux dire que ça... parce que un an de constance, d'être sur les ronds-points, d'être dans les manifestations... je voulais leur témoigner mon affection, mon admiration et leur dire courage, tenez bon." Karine Voinchet, l'une des deux têtes de file de La France Insoumise pour les municipales à Nîmes a voulu saluer les Gilets jaunes un an après leur première manifestation en espérant que cette mobilisation soit le tremplin pour une mobilisation encore plus forte le 5 décembre, jour de manifestation nationale contre la réforme des retraites.