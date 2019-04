"Kemper En Avant", bientôt une association et ensuite une liste pour les municipales à Quimper

A Quimper, la bataille des municipales est bel et bien lancée. Après le PS, qui a désigné sa tête de liste, une autre liste va se former d'ici quelques semaines, celle de Kemper En Avant. Ce mouvement doit d'abord se constituer en association, avant une liste. Sans étiquette.

Marc Andro, Brigitte Le Cam et David Lesvenan

Quimper, France

"Cette démarche vise à éviter le morcellement des listes, sinon, on va dans le mur". Brigitte Le Cam, élue municipale quimpéroise passée par le PS et aujourd'hui encartée chez La République En Marche veut s'affranchir des étiquettes. Elle revendique le fait de lancer avec Marc Andro, ancien adjoint municipal, et David Lesvenan, président de l'association .bzh une démarche "hors des clous".

"Je risque l'excommunication"

"Je sais très bien qu'avec cette initiative je risque fort l'excommunication, mais aucun parti tout seul ne peut rattacher tout le monde. même une liste LREM serait vouée à l'échec. On essaye d'être les déclencheurs, parce qu'à un moment, il faut y aller" dit Brigitte Le Cam.

Les trois quimpérois lanceront donc leur mouvement le 20 avril prochain, aux Halles de Quimper. Mouvement ouvert à tous les progressistes, pro-européens "et nous sommes très girondins" ajoute Marc Andro, qui salue l'effort du chef de l'état pour ouvrir le droit à l'expérimentation dans les territoires, mais qui aimerait surtout en voir la traduction concrète, dans les actes.

Travailler avec tout le monde

Objectif de cette liste : se donner le loisir de travailler avec tout le monde, dès lors que les projets de territoire sont au centre des discussions. On a l'impression d'avoir déjà entendu ça, justement, chez La République En Marche. "Mais non, on ne demandera pas l'investiture ou le soutien du mouvement", promis.

Opposition au maire Ludovic Jolivet

Ce qui rassemble aussi ces trois militants, c'est l'opposition affichée au maire Ludovic Jolivet, son "absence de résultat sur les mobilités à Quimper, son abandon d'une partie de la politique culturelle et son style de gouvernance" indique Brigitte Le Cam. Marc Andro affirme "d'après mes calculs, la pression fiscale a augmenté de 8,7% pour les quimpérois pendant le mandat, simplement, une partie de ces impôts sont maintenant perçus par Quimper Bretagne Occidentale". Pour David Lesvenan "on a pris du retard, notamment sur le Pôle de la gare, par rapport aux autres gares du Sud-Finistère, Quimper a perdu du temps".

A Quimper, beaucoup de monde sur les rangs

A ce jour, le PS s'est positionné avec sa tête de liste Isabelle Assih, les écologistes s'interrogent, LREM ne s'est pas encore prononcé, on prête à Isabelle Le Bal l'idée de faire elle aussi une liste pour le Modem, tout comme le maire sortant, Ludovic Jolivet. Tout est ouvert, et la compétition risque d'être rude d'ici mars 2020 !