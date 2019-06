Nouvelle démission à la mairie d'Orléans, Nathalie Kerrien jette l'éponge

Orléans, France

Une semaine après l'ancien maire Serge Grouard, c'est au tour de Nathalie Kerrien de claquer la porte de l'exécutif de la ville d'Orléans. Cinquième maire-adjoint chargée de la culture, elle a choisi de quitter ses fonctions tout en restant membre du conseil municipal. Une décision qui fait écho aux révélations du Canard enchaîné sur les frais de représentation du maire d'Orléans, Olivier Carré.

"C'est le malaise"-Nathalie Kerrien

Nathalie Kerrien justifie son choix par "le malaise" qui prédomine aujourd'hui au sein de l'équipe municipale conduite par Olivier Carré. L'élue (La République en marche) explique qu'elle "a eu des difficultés à entendre le maire d'Orléans parler de taupe au sein de la majorité". Nathalie Kerrien poursuit "c'est la suspicion, je peux très bien être la taupe, la personne qui a appelé le Canard et je ne veux pas être mêlée à cela". L'adjointe à la culture rajoute "je suis cinquième maire-adjointe, il me semblait compliqué de continuer à travailler dans cette ambiance, je me suis dit que _ce n'était plus vivable_, c'est un travail collectif, en confiance".

"Je ne fais pas partie de ce monde là !"-Nathalie Kerrien

Sur les frais de représentation du maire d'Orléans, ses voyages, ses dépenses d'hôtels, Nathalie Kerrien se place sur le plan "éthique". Elle précise : "heureusement qu'un maire d'une grande ville, d'une Métropole puisse avoir droit à des frais de mandat, c'est tout à fait légitime après il faut savoir où on met le curseur des dépenses". Nathalie Kerrien enfonce le clou "20 000 euros sur le papier sur un an, ça parait pas excessif mais si ! 20 000 euros c'est le revenu médian annuel en France". Enfin l'adjointe à la culture d'Olivier Carré indique qu'elle "ne sera pas celle qui tire à vue sur le maire" mais souligne tout de suite "je ne fais pas partie de ce monde là !"