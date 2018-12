Le Nord et le Pas-de-Calais vont-ils tester le service national universel dès juin 2019 ?

Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, était à Tourcoing jeudi 29 novembre pour évoquer une possible phase pilote du service national universel, en juin 2019, dans le Nord mais pourquoi pas aussi dans le Pas-de-Calais.

Tourcoing, France

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a rendu visite au personnel et aux élèves du lycée professionnel Le Corbusier de Tourcoing, jeudi 29 novembre. Il a notamment répondu aux nombreuses questions des lycéens, pour qui le service national universel n'est pas encore très clair.

Ce service sera testé dès juin 2019 dans dix à quinze départements français. Le Nord et le Pas-de-Calais en feront-ils partie ? Gabriel Attal, assurait cette semaine qu'il s'agit en effet de "clients sérieux". Celui qui a déjà fait étape le mois dernier à Arras l'assure : "je vois beaucoup d'atouts dans la région Hauts-de-France et notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais".

Il y a 4.000 jeunes en service civique cette année dans le Nord, c'est énorme sur 138.000 jeunes au niveau national. Il y a cette capacité à mobiliser pour l'engagement des jeunes" - Gabriel Attal

La liste des départements choisis sera dévoilée dans les prochaines semaines. Cette préfiguration, en juin 2019, sera organisée sur la base du volontariat avant d'être rendue obligatoire dans les années à venir.

En quoi consiste le service national universel ?

Le service national universel ou SNU se déroulera en deux phases. La première phase, obligatoire pour tous les jeunes vers 16 ans, durera un mois, décomposé en deux périodes de quinze jours. La première période se vivra en collectivité (internat, structures touristique, centre AFPA, CFA, bâtiments militaires...) pour favoriser le brassage social. La quinzaine suivante sera plus individualisée.

La seconde phase, facultative, offre la possibilité de prolonger le SNU de trois mois minimum à douze maximum dans un domaine au choix, civil ou militaire, pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Le service civique peut être un moyen d'accomplir cette seconde phase.

Le SNU n'a pas pour objectif de remplacer le service militaire, supprimé en 1997.

La première phase du SNU dure un mois et est obligatoire - Document Gouvernement.fr