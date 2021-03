Kléber Mesquida candidat à sa propre succession à la tête du département de l'Hérault

Kléber Mesquida sera candidat à sa propre succession à la tête du département de l'Hérault en juin prochain. Agé de 75 ans, il l'a annoncé aux élus de sa majorité ce lundi. Kléber Mesquida est élu depuis 44 ans, maire de Creissan, puis maire de Saint Pons de Thomières puis député socialiste de l'Hérault, il est président du conseil départemental depuis 2015.

"Je suis du signe du lion, je suis un combattant"

"J'ai tout pesé, ma vie personnelle, ma vie familiale, mes engagements politiques, le territoire, les actions publiques que nous avions menées, des projets qui sont lancés encore en cours. Je suis en pleine forme. Je suis du signe du lion, donc j'ai toute la combativité et l'énergie de ce signe astral. Donc, j'ai décidé de repartir"

"J'ai la respublica dans ma chair, la chose publique c'est mon liquide amniotique"

A 75 ans, on le disait fatigué, malade même. Kléber Mesquida s'en défend. "Il y a une dizaine de jours, j'ai subi une intervention chirurgicale pour une prothèse de hanche. Je suis en rééducation, mais ça y est, je n'ai plus besoin de béquilles pour marcher. J'ai du kiné tous les jours. C'est ça ce que certains avaient appelé problème de santé. C'est un problème mécanique. Ensuite, par rapport à l'âge, quand je disais à mes collègues, moi, je le mets dans la balance. Certains m'ont dit. "Mais enfin, ce n'est que le département de l'Hérault ! François Mitterrand a été réélu à 72 ans et Joe Biden à 78 ans. " Je pense que moi, j'ai la "respublica" dans ma chair, la chose publique. Et j'aime ça, c'est mon liquide amniotique, j'ai envie de m'occuper de politique publique. _Ce n'est pas toujours gratifiant_, mais pour moi, c'est un besoin d'être impliqué dans la chose publique."

Avant d'être réélu président du département, il faudra d'abord que Kléber Mesquida soit lui même réélu conseiller départemental et que la gauche reste majoritaire au département, les élections auront lieu les 13 et 20 juin.