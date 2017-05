A.Kuric : " après la fracture des partis, Emmanuel Macron saura rassembler"

La période de l'entre deux tours de la Présidentielle est essentielle pour les militants du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Aïna Kuric, la référente d'En Marche dans la marne nous explique comment les équipes vont travailler sur le terrain cette semaine.

Convaincre les électeurs Insoumis de Jean Luc Melanchon , ceux de François Fillon et de Benoit Hamon, c'est un travail de fourmis d'après Aïna Kuric. Il y a un an, au moment du lancement d'En Marche, elle n'imaginait pas qu'Emmanuel Macron arriverait en tête au premier tour. Son objectif et celui des militants : emmener leur candidat jusqu'à L'Elysée dimanche prochain.

La loi travail, l'éducation et la culture: des thèmes chers aux militants d'En Marche

Pour Aïna Kuric et les militants d'En Marche dans la marne, le porte à porte a recommencé depuis les résultats du premier tour. Ils vont insister principalement sur le thème du travail. Emmanuel Macron veut aller plus loin dans la réforme du droit du travail. Il prévoit notamment le plafonnement des indemnités prud'homales. Il donnera aussi la priorité à la négociation d'entreprise. S'il est élu, le candidat d'En Marche mènera cette réforme via des ordonnances, afin d’accélérer la procédure.

Le mouvement En Marche compte 1500 adhérents dans la marne. Et pour Aïna Kuric, le but n'est pas seulement "de convaincre les électeurs de voter contre Marine Le Pen mais de les convaincre de voter pour un autre projet, novateur et plus juste, celui d'Emmanuel Macron".