Combien va coûter à l'Etat la décision d'abandonner la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ? Dans un rapport, le président LR de la commission des finances de l'Assemblée Nationale, Eric Woerth, estime qu'il en coûtera entre 200 et 600 millions d'euros aux finances publiques.

Nantes, France

Le président de la commission des finances de l'Assemblée Nationale, Eric Woerth, a publié mercredi un rapport de quatorze pages, basé sur les documents transmis par l'état et les collectivités partenaires du projet d'aéroport. Le député Les Républicains, procède à des additions. Il y a d'abord les subventions : celles qui allaient être versées par l'état et les collectivités locales sont économisées évidemment, mais celle déjà payées sont - en partie - perdues.

Une indemnisation de 500 millions d'euros à verser à Vinci ?

Il y a ensuite et surtout l'indemnisation qu'il faudra verser à Vinci (qui devait construire et gérer la plateforme aéroportuaire) pour rupture du contrat de concession : une négociation est en cours, mais Eric Woerth évoque un risque financier considérable pouvant aller "jusqu'à 500 millions d'euros". En tout état de cause, écrit l'ancien ministre du Budget de Nicolas Sarkozy, "si l'indemnisation dépasse 120 millions d'euros, le coût de l'abandon pour l'état sera supérieur à celui de la poursuite du projet".

Coût total pour les finances publiques, selon Eric Woerth : de 200 à 600 millions d'euros

Et Eric Woerth continue : si l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes avait été mis en service, l'état et les collectivités auraient reçu presque 400 millions d'euros de redevances tandis que l'actuel aéroport de Nantes Atlantique, même réaménagé par Vinci, rapportera beaucoup moins en raison d'un trafic aérien qui sera inférieur. Quant aux mesures complémentaires pour améliorer les mobilités dans le Grand Ouest, annoncées par le Premier ministre le 17 janvier, elles devraient s'élever à cent millions d'euros, estime le député LR. Au total, Eric Woerth qui n'a jamais caché son soutien au projet estime donc que la perte nette pour les finances publiques pourrait sera donc située dans une fourchette allant "de 200 à 600 millions d'euros".