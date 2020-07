L'abertzale Eneko Aldana plus jeune maire de la côte basque

Petite surprise: Eneko Aldana a même rallié deux voix de l'opposition sur son nom. Ses premiers mots ont été en euskara, il s'est montré décidé à faire de Ciboure une ville plus solidaire et plus euskaldun.

"Jaun andere hautetsiak, mesdames messieurs les élus". Les premiers mots du nouveau maire de Ciboure ont été en euskara, pour remercier les conseillers de son élection, mais il a aussi poursuivi dans les deux langues pendant quelques minutes, pour rappeler "le temps de la campagne électorale est terminé, le temps de la construction et de l'action et venu".

Moment d'émotion

Avec 57% des voix, Eneko Aldana est le maire le mieux élu du second tour en Pays Basque, il affrontait pourtant une quadrangulaire. Deux élus d'opposition ont porté leur voix sur lui, tandis que la conseillère municipale de centre-droit, Isabelle Dubarbier Gorostidi, a trouvé ce vote surprenant, "par un tour de passe-passe, changer de camp me semble curieux, moi je resterai dans une opposition constructive, et je vois que nous serons la seule opposition à Ciboure".

L'ancien maire Guy Poulou a remis les clefs de la mairie à Eneko Aldana © Radio France - Bixente Vrignon

Dans son discours, le nouveau maire âgé de 31 ans a montré sa volonté "d'associer l'opposition aux décisions. Je prends l'engagement d’être le maire de tous les citoyens". Il a annoncé la création "d'instances de démocratie participative pour être informé et participer à la vie de son quartier" et désiré construire "une ville plus écologique, (le développement durable sera le fil rouge du mandat), une ville plus solidaire qui lutte contre toute forme d'exclusion et de discrimination, plus vivante, plus euskaldun". "Le défi est immense" a-t-il conclu.

Zinta urdin, xuri eta gorria jantzi du Eneko Aldanak © Radio France - Bixente Vrignon

Ordezkari ainitz publikoan

Nahiz eta berez, Eneko Aldana Douat EH Bai alderdikoa izan, bere zerrenda osatua da sozialist batzuekin bainan gehienbat etiketarik gabekoekin. Larunbat honetako zeremonian parte hartu dute ordezkari batzuk, Anita Lopepe bezala, EH Bai-ko bozeramaileak, Sophie Bussière eta Alice Leiziagezaharrek, EELV talde ekologistekoek, bai eta ere Sylviane Alaux diputatu sozialist ohiak.