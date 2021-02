L'absence de nouvelles mesures en Moselle suscite la colère des élus locaux

Le préfet de la Moselle, Laurent Touvet, a annoncé samedi que le département ne fera pas l'objet d'une mesure de confinement local pour l'instant et que les écoles restaient ouvertes dans le département. Une annonce mal accueillie par plusieurs élus locaux qui n'hésitent pas à dénoncer une forme "d'amateurisme" dans la gestion de l'épidémie.

"C'est totalement irresponsable"

Pour François Grosdidier, maire de Metz, anticiper les vacances scolaires aurait été la moindre des choses pour ralentir la progression des variants de coronavirus, au moins " le temps de bien examiner la situation." Il s'inquiète notamment de la forte circulation du virus observée chez les personnes âgées d'entre 10 à 20 ans : " De plus en plus de jeunes ne vont plus à l'école de toute façon car on est obligés de fermer des classes devant la multiplication des cas de Covid. On est en tension sur les personnels, les parents sont de plus en plus réticents." Alors qu'il faudrait redoubler de précaution selon lui, le gouvernement reste "les mains dans les poches, c'est totalement irresponsable", dénonce-t-il.

Il y a le feu, et on retient les pompiers à la caserne. Les bras m'en tombent - François Grosdidier, maire de Metz

"Manque de courage et amateurisme"

Certains vont même jusqu'à évoquer un "amateurisme" de la part de l'État. C'est le cas du sénateur PS de Moselle Jean-Marc Todeschini, qui s'en explique dans un communiqué : " Aujourd'hui, comme en mars 2020, le Gouvernement n'écoute pas les élus locaux ( ..) ni les professionnels de santé. Deux médecins élus ont dit qu'il fallait fermer les écoles, que cette décision était urgente et indispensable. Tous les élus mosellans, à une exception près, étaient d'accord pour cette décision", dénonce-t-il.

La venue d'Olivier Véran à Metz était malheureusement une opération de communication - Jean-Marc Todeschini, député PS de Moselle

Pour Pierre Cuny, le maire de Thionville, " le fait d'avoir apporté 2000 doses supplémentaires afin de les faire sur le weekend qui suit, c'est sur cette façon là que je parle d'amateurisme. J'aurais préféré que Monsieur Véran vienne nous dire des choses claires : on ferme les écoles ou pas. Mais surtout, dire : voilà, sur les 10 ou 15 jours à venir, en Moselle en particulier, il y aura 2000 ou 3000 doses supplémentaires la semaine prochaine et ainsi de suite. Et non pas : voilà 2000 doses et puis faites les le plus rapidement possible le weekend."

"On se retrouve à ne pas agir du tout"

Fabien Di Filippo, député LR de la 4ème circonscription du département, est peu surpris pas l'absence de mesure de confinement local. Selon lui, inutile de sanctionner les zones rurales par un confinement généralisé alors que leurs taux d'incidence sont moins élevés et que les échanges économiques dans ces zones frontalières doivent se poursuivre : " Je comprends ce que vivent mes collègues élus sur le sillon mosellan, à Metz et à Thionville, mais il faut avoir une approche très fine et prendre en compte l'hétérogénéité de la situation d'un département comme la Moselle, intégrée dans une zone qui va du Luxembourg aux confins des Vosges. Faute d'avoir compris cette hétérogénéité là, on se retrouve à ne pas agir du tout, là où peut-être certains auraient mérité qu'on agisse."

Il regrette que des mesures de fond n'aient pas été prises depuis près d'un an : " On voit qu'en dix mois aucun effort n'a été fait sur les capacités hospitalières. Je sais bien qu'on ne forme pas des soignants en 15 jours, mais avec les centaines de milliards d'euros mobilisés par la France pour la crise, il y a quand même des choses à faire, qu'on demande depuis le mois d'avril de l'année dernière, et là-dessus visiblement ça reste toujours lettre morte."