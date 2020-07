L'absence de parité au conseil métropolitain du Grand Nancy fait polémique

Premier jour pour le conseil métropolitain du Grand Nancy, et déjà une polémique. Au lendemain de la séance d'installation ce vendredi 17 juillet et de l'investiture de Mathieu Klein en tant que président, les voix s'élèvent pour dénoncer l'absence de parité dans cette assemblée.

Deux femmes vice-présidentes sur 18

Sur les dix-huit postes de vice-présidence, deux sont occupés par des femmes. La conseillère nancéienne Chaynesse Khirouni a été nommée troisième vice-présidente chargée de la transition écologique, l'urbanisme, le foncier, l'énergie et l'agriculture. Et Delphine Michel, également conseillère municipale à Nancy, s'est vue confiée la treizième vice-présidence en charge des eaux et forêts.

Une composition très commentée sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, la députée meurthe-et-mosellanne LREM et conseillère municipale nancéienne d'opposition Carole Grandjean écrit "Le renouveau attendra à la métropole du Grand Nancy. (...) absence inacceptable de parité femmes-hommes. Décevant..."

Le nouveau président du Grand Nancy Mathieu Klein, a répondu aux critiques sur Twitter. Il dit "mesurer (...) l'image d'une démocratie imparfaite et inachevée avec une parité qui est loin d'être d'atteinte dans cet exécutif." Il poursuit en expliquant que "les raisons en sont nombreuses. Nous prenons ici collectivement l'engagement de faire progresser l'égalité femmes - hommes et de préparer la Métropole du Grand Nancy et les métropoles de France à franchir au plus vite les marches de l'égalité."

Le prochain conseil métropolitain se tiendra dès la semaine prochaine, le jeudi 23 juillet à 14h.