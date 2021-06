L'abstention serait la grande gagnante des élections régionales en PACA selon un sondage

Le premier tour des élections régionales et départementales sera ce dimanche 20 juin. Dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, un sondage récent Ifop-Fiducial annonce 57% de taux d'abstention.

"Ils ne savent pas pour qui ils vont voter en tant que président. La gauche ne sait pas, les écologistes ne savent pas, le front national ne sait pas" souffle le candidat La République en Marche aux départementales dans le canton 12, en plein centre de Marseille, Michel Sarocchi. "Quand les principaux leaders se moquent de cette élection, c'est difficile de dire à la population de dire "venez votez". Donc c'est difficile d'être crédible vis à vis des électeurs quand on ne sait pas où on va"

Ce lundi soir France Bleu Provence vous propose une émission spéciale, de 18H10 à 19H00, autour de l'abstention qui s'annonce record.