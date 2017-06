L’abstention : grand vainqueur du premier tour des élections législatives en Lorraine

Dans notre région, c'est la 3è circonscription, celle de Longwy-Briey qui remporte la palme du nombre d'abstentionnistes avec plus de 61% des électeurs qui ne sont allés voter, suivie de près par la 6è, celle de Pont à Mousson avec 57% d’abstention et la 4è, celle de Lunéville n'est pas très loin.

Lunéville, son centre ancien, son château et ses abstentionnistes. Sur les 13 000 personnes inscrites dans les bureaux de l’hôtel de ville, 59% ne sont pas allées voter dimanche dernier. Dans cette circonscription, Philippe Buzzi, (La République en Marche) est arrivé en tête avec 31, 27% des suffrages exprimés, devant Thibault Bazin, (Les Républicain) qui lui a recueilli 24,62% des votes.

Je m'en fous royalement, un commerçant du marché de Lunéville

Qui sont ces gens, blasés de la politique ? Où sont-ils ? Il suffit de se rendre sur le marché de la ville qui se tient tous les mardis pour en trouver mais plus difficile est de les faire parler à l’image de Franck, l’un des commerçants ambulant du marché, le sujet ne l’intéresse pas « que voulez-vous que je vous dise, les élections je m’en fous royalement », un client arrive pour commander un pâté lorrain, le micro l’énerve «non, non je n’ai pas envie de vous répondre, moi aussi je m’en fous ».

Plus loin, à la terrasse de l’une des brasseries situées côté de l’hôtel de ville, Christine profite de sa pause de midi pour grignoter un sandwich, elle a voté la semaine dernière mais « je serai incapable de vous dire le nom des candidats finalistes dans cette circonscription, j’estime avoir fait mon devoir de citoyen, mais ça s’arrête là ».

Je n'ai jamais voté et je m'en porte bien, une habitante du centre ancien de Lunéville

Dans un autre quartier de la ville, celui du vieux Lunéville, à proximité du château, Nathalie vit au rez-de-chaussée d’un vieil immeuble décrépi, elle discute depuis sa fenêtre avec deux amies

-« moi je n’ai jamais voté pour n’avoir aucun regret ensuite et je m’en porte bien »

-« Oui mais moi j’aurai bien aimé que Marine Le pen soit élue, je dis ce que je pense mais de toute façon je n’ai pas voté et je ne comprends rien à la politique » répond sa copine.

Lunéville, son château, son centre ancien et ses abstentionnistes © Radio France - Mohand Chibani

J'ai de la colère en moi, Jean-Pierre, un ancien de Trailor

C’est dans ce quartier que vit aussi Jean-Pierre, 57 ans, au chômage depuis quatre ans, après avoir été licencié de l’usine Trailor, où il a passé trente ans de sa vie. Lui non plus n’a pas voté la semaine dernière, et il n’ira pas dimanche prochain « je vote socialiste depuis 40 ans mais maintenant c’est fini, j’ai de la colère en moi »

Le message est donc clair pour les deux candidats finaliste de dimanche prochain. Réussiront-ils à convaincre tous ces déçus de la politique ? C’est tout l’enjeu de ce deuxième tour.