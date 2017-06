L'abstention, grande inconnue du second tour des législatives 2017 en Indre-et-Loire

Les bureaux de vote ouvrent à 8H, partout en Indre-et-Loire, pour le second tour des législatives. Ils fermeront à 18H, sauf dans 11 villes qui prolongent jusqu'à 19H. La grande inconnue de ce scrutin, c'est l'abstention : elle a atteint 48,6% au premier tour.

Les électeurs vont-ils davantage se mobiliser au second tour des législatives qu'au premier? Réponse ce soir. Les bureaux de vote ouvrent à 8H, dans les 273 communes d'Indre-et-Loire, et dans les cinq circonscriptions, les électeurs devront choisir entre deux candidats puisqu'il n'y a aucune triangulaire.

Les candidats En Marche loin devant au premier tour

Dans les première, deuxième, quatrième et cinquième circonscriptions, les candidats de La République En Marche ont fini avec une avance très nette au premier tour : ils ont obtenu entre 16 et 21 points de plus que le deuxième qualifié.

L'écart était moins grand dans la troisième circonscription. Marisol Touraine, qui se réclame de la majorité présidentielle, a obtenu 8,5 points de plus que Sophie Auconie, investie par LR et l'UDI.

Au premier tour, sur l'ensemble de l'Indre-et-Loire 48,6% des inscrits ont boudé l'élection.

48,6% d'abstention en Indre-et-Loire, c'est presque trois points de moins qu'au niveau national, mais c'est aussi huit points de plus qu'au premier tour des législatives 2012. Il y a cinq ans, la participation n'avait d'ailleurs pratiquement pas augmenté, au second tour.

Attention, la semaine dernière, dans plusieurs communes, on a vu des électeurs arrivés trop tard pour voter, alors on le rappelle : en Indre-et-Loire, il n'y a que 11 villes dans lesquelles on vote jusqu'à 19H, comme à la présidentielle. Il s'agit de :

Tours

Joué-les-Tours

St-Pierre-des-Corps

St-Cyr-Sur-Loire

St-Avertin

Chinon

Amboise

Montlouis-sur-Loire

La Riche

Chambray-les-Tours

Huismes

Soirée spéciale sur France Bleu Touraine, dès 19H55

Comme la semaine dernière, France Bleu Touraine vous propose une édition spéciale consacrée à ces législatives, avec des journalistes dans toutes les circonscriptions, et les réactions de tous les candidats, en direct, à partir de 20H.

Les résultats et réactions seront aussi à retrouver sur francebleu.fr ainsi que dans la matinale de lundi matin. Outre des journaux locaux intégralement consacrés à ces élections, France Bleu Touraine accueillera des invités en direct toutes les dix minutes, de 6H40 à 8H30.